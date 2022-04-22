Макрон заявил о последствиях для Европы из-за отказа от российского газа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что весной и летом 2022 года Европа ещё не почувствует последствий от санкций вы отношении российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, европейские санкции столкнётся с ними следующей зимой.

«Последствий... мы не увидим весной и летом 2022 года, но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», - заявил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что тема введения эмбарго на российский газ «может оказаться на столе переговоров, но сегодня пока не обсуждается».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаСанкции Против РоссииРоссийский ГазЭммануэль Макрон
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