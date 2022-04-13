«Лозунг поражения»: Профессор МГИМО заявила, что Ле Пен не выведет Францию из НАТО

Накануне Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату. Евгения Обичкина считает, что у Ле Пен крайне низкие шансы победить на выборах.

«Есть определенный процент вероятности, что Ле Пен победит на выборах, но очень небольшой. Франция вернулась в военную организацию НАТО только в 2010 году, до этого с 1966 года она была членом альянса, но она была вне военной организации НАТО. Вывел Францию из НАТО Шарль де Голль. Поскольку сегодня партия республиканцев в избирательном поле практически потерпела сокрушительно поражение, то Ле Пен пытается присвоить себе наследие де Голля. Поэтому она этот лозунг очень активно продвигает, надеясь привлечь электорат де Голля. Она не считает себя истинной наследницей де Голля, а хочет таковой предстать в глазах избирателей»,- сказала Обичкина.