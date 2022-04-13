«Лозунг поражения»: Профессор МГИМО заявила, что Ле Пен не выведет Францию из НАТО
Марин Ле Пен не победит на выборах президента Франции, а ее заявления – лишь лукавство в сторону избирателей, заявила в эфире НСН профессор Евгения Обичкина.
Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лукавит, когда говорит о том, что выведет страну из НАТО в случае своей победы на выборах, она специально вводит избирателей в заблуждение, заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из объединенного военного командования НАТО. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату. Евгения Обичкина считает, что у Ле Пен крайне низкие шансы победить на выборах.
«Есть определенный процент вероятности, что Ле Пен победит на выборах, но очень небольшой. Франция вернулась в военную организацию НАТО только в 2010 году, до этого с 1966 года она была членом альянса, но она была вне военной организации НАТО. Вывел Францию из НАТО Шарль де Голль. Поскольку сегодня партия республиканцев в избирательном поле практически потерпела сокрушительно поражение, то Ле Пен пытается присвоить себе наследие де Голля. Поэтому она этот лозунг очень активно продвигает, надеясь привлечь электорат де Голля. Она не считает себя истинной наследницей де Голля, а хочет таковой предстать в глазах избирателей»,- сказала Обичкина.
По ее словам, наладить отношения с Россией для Франции сегодня будет гораздо труднее. Обичкина отметила, что пока Франция находится в Евросоюзе, ни о каких «особенных отношениях» с Россией не может идти речи.
«Ле Пен говорит о том, что европейцы должны налаживать отношения с Россией, но в 2019 году об этом и Эммануэль Макрон говорил. Сегодня это сделать труднее. Без выхода из Европейского союза очень трудно будет завязать какие-то особенные отношения с Россией. Выход из ЕС сегодня, в отличие от предыдущих выборов 2017 года, не является целью Марин Ле Пен», - сказала Обичкина.
Профессор также выразила мнение, что в случае поражения Ле Пен на выборах ее карьера не даст трещину, так как партия «Национальное объединение» является довольно сильной и набирает все большее количество сторонников.
«Марин Ле Пен по-прежнему будет оставаться лидером партии «Национальное объединение». Ее карьера сильно не изменится в случае поражения во втором туре, потому что эта партия от выборов к выборам набирает все большее количество сторонников. Ле Пен будет лидером очень серьезной партии, которая уже в третий раз во втором туре конкурирует с партией победителя», - резюмировала Обичкина.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен в третий раз пытается стать президентом Франции: в 2017 году во втором туре она проиграла Эммануэлю Макрону, а в 2013 заняла третье место в первом туре.
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