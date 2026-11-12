Путин обсудил с коллегами по ОДКБ итоги переговоров в Абу-Даби
Президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждал с коллегами тему Украины и результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подтвердил, что эти вопросы обсуждались в беседе российского лидера с коллегами за закрытыми дверями.
Ранее в Кремле состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, пишет 360.ru. На встрече присутствовали главы государств-участников объединения.
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