В Петербурге военный погиб в результате взрыва автомобиля

Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

ФСБ: Военнослужащий погиб в результате взрыва в Севастополе

«Следственными органами ГСУ СК... возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе», - указали в ведомстве.

Специалисты проводят осмотр места ЧП, назначаются судебные экспертизы. Обстоятельства инцидента выясняются.

В августе в Пушкинском районе Петербурга произошло возгорание авто, в результате один человек погиб, еще один получил травмы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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