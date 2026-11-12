Над Россией сбили 71 украинский беспилотник
12 ноября 202609:00
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России менее 80 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
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