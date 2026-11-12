Над Россией сбили 71 украинский беспилотник

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России менее 80 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

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За прошедшую ночь военные сбили 71 БПЛА, пишет RT.

Дроны ликвидировали в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областях, над Московским регионом и Крымом.

Ранее в Омской области отразили атаку беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru. В результате пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны

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