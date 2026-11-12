Уиткофф и Кушнер вновь прибыли в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Москву. Об этом пишет РИА Новости.
Американские переговорщики прибыли в аэропорт Внуково. Уиткоффа и Кушнера встретил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отмечает RT.
Визит спецпосланника президента США стал для него десятым с февраля прошлого года, при этом зять американского президента прибыл в РФ в третий раз.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проведет встречу с американскими переговорщиками 12 ноября.
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