Уиткофф и Кушнер вновь прибыли в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

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Американские переговорщики прибыли в аэропорт Внуково. Уиткоффа и Кушнера встретил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, отмечает RT.

Визит спецпосланника президента США стал для него десятым с февраля прошлого года, при этом зять американского президента прибыл в РФ в третий раз.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что глава государства проведет встречу с американскими переговорщиками 12 ноября.

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ФОТО: ТАСС
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