Во втором туре президентских выборов во Франции явка составила около 64%

По данным МВД Франции, во втором туре выборов президента Франции явка достигла 63,23% к 18.00 (мск). По сравнению с выборами 2017 года, когда явка составляла 65,3%, показатель снизился на 2,07%.

Во втором туре выборов французы избирает президента

По предварительному прогнозу OpinionWay-Kea Partners, Макрон победит Марин Ле Пен во втором туре с 57% голосов избирателей.

Ранее во Франции открылись избирательные участки. Они работают с 08.00 (09.00 мск) до 19.00 – десять часов. В Париже, Лионе, Тулузе и Бордо они закроются еще на час позже, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияВыборы ПрезидентаВыборыЭммануэль Макрон
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