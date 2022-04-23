День тишины перед вторым туром выборов начался во Франции

Во Франции начался день тишины перед вторым туром президентских выборов, который подразумевает запрет на агитацию за кандидатов. Выборы пройдут в субботу, 24 апреля.



Запрет на агитацию включает в себя предвыборные митинги, интервью и иные способы передачи данных, которые способны повлиять на мнение граждан страны. ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) передает, что в списках избирателей зарегистрировались около 48 млн человек.