День тишины перед вторым туром выборов начался во Франции
Во Франции начался день тишины перед вторым туром президентских выборов, который подразумевает запрет на агитацию за кандидатов. Выборы пройдут в субботу, 24 апреля.
Запрет на агитацию включает в себя предвыборные митинги, интервью и иные способы передачи данных, которые способны повлиять на мнение граждан страны. ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) передает, что в списках избирателей зарегистрировались около 48 млн человек.
Агентство со ссылкой на собственные источники передает, что действующий лидер страны Эмманюэль Макрон проведет день перед выборами в семейном доме на севере Франции в департаменте Па-де-Кале. Его оппонент Марин Ле Пен останется в коммуне Энен-Бомон в этом же департаменте.
После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Вечером 20 апреля кандидаты провели теледебаты, по результатам которых позицию Макрона назвали убедительной 59% зрителей.
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