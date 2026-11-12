Гинцбург: У получившего онковакцину пациента ушли метастазы
Метастазы у первого пациента, который получил российскую онковакцину, ушли. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «Газета.ru».
«Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», - отметил ученый.
По словам Гинцбурга, у пациента не обнаружили новообразований спустя четыре месяца.
Специалисты продолжают наблюдать за пациентом каждый месяц. Они будут вести мониторинг в течение трех лет.
Ранее Гинцбург сообщал, что первый пациент, получивший вакцину от меланомы, успешно лечится, и курс вакцинации будет завершен в сентябре, напоминает Ura.ru.
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