Гинцбург: У получившего онковакцину пациента ушли метастазы

Метастазы у первого пациента, который получил российскую онковакцину, ушли. Об этом рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «Газета.ru».

«Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», - отметил ученый.

По словам Гинцбурга, у пациента не обнаружили новообразований спустя четыре месяца.

Специалисты продолжают наблюдать за пациентом каждый месяц. Они будут вести мониторинг в течение трех лет.

Ранее Гинцбург сообщал, что первый пациент, получивший вакцину от меланомы, успешно лечится, и курс вакцинации будет завершен в сентябре, напоминает Ura.ru.

