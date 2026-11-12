Прогнозы погоды, созданные искусственным интеллектом (ИИ), нельзя назвать серьезными и достоверными, сегодня нейросети не в состоянии предсказывать погоду даже на краткосрочный период. Об этом НСН заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Предстоящая зима в крупных городах России будет в среднем на 1–2,5 °C теплее климатической нормы, предсказали метеорологи «Яндекса» с помощью ИИ-технологии «Метеум». Отмечается, что самые заметные температурные отклонения прогнозируются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. При этом во многих регионах зима будет не только теплее, но и более влажной, чем обычно. Хабаровск может стать единственным крупным региональным центром, где зима окажется немного холоднее климатической нормы. В Москве будет теплее климатической нормы на 1,5–1,7 °C, а количество осадков превысит средние многолетние показатели, полагают авторы прогноза. Тишковец призвал не доверять подобным прогнозам.

«Во-первых, долгосрочные прогнозы разрабатываются в конце сезона. Во-вторых, я, мягко говоря, не очень уверен в том, что у “Яндекса” на основании ИИ есть методика долгосрочного прогнозирования, по которой он еще и выдавал бы прогнозы на грядущий сезон. Это такая наука, с которой ИИ точно не справится. Я уже слышал об этой новости, но уважаемой компании, развивающей высокие технологии, не надо лезть туда, где у нее нет таких специалистов и компетенций, чтобы разбрасываться подобными выражениями. Это несерьезно и неправильно, здесь нечего комментировать. На сегодняшний день это такая муть и сырость, которая даже близко не заменяет краткосрочные прогнозы, не говоря уже про долгосрочные. У нас людей, которые умеют составлять такие прогнозы, можно пересчитать по пальцам одной руки», — сказал Тишковец.