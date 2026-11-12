«Муть и сырость!»: Тишковец не поверил в зимний прогноз погоды от ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня помогает метеорологам, но это лишь один из инструментов, имеющих обратную связь, сказал НСН Евгений Тишковец.
Прогнозы погоды, созданные искусственным интеллектом (ИИ), нельзя назвать серьезными и достоверными, сегодня нейросети не в состоянии предсказывать погоду даже на краткосрочный период. Об этом НСН заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Предстоящая зима в крупных городах России будет в среднем на 1–2,5 °C теплее климатической нормы, предсказали метеорологи «Яндекса» с помощью ИИ-технологии «Метеум». Отмечается, что самые заметные температурные отклонения прогнозируются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. При этом во многих регионах зима будет не только теплее, но и более влажной, чем обычно. Хабаровск может стать единственным крупным региональным центром, где зима окажется немного холоднее климатической нормы. В Москве будет теплее климатической нормы на 1,5–1,7 °C, а количество осадков превысит средние многолетние показатели, полагают авторы прогноза. Тишковец призвал не доверять подобным прогнозам.
«Во-первых, долгосрочные прогнозы разрабатываются в конце сезона. Во-вторых, я, мягко говоря, не очень уверен в том, что у “Яндекса” на основании ИИ есть методика долгосрочного прогнозирования, по которой он еще и выдавал бы прогнозы на грядущий сезон. Это такая наука, с которой ИИ точно не справится. Я уже слышал об этой новости, но уважаемой компании, развивающей высокие технологии, не надо лезть туда, где у нее нет таких специалистов и компетенций, чтобы разбрасываться подобными выражениями. Это несерьезно и неправильно, здесь нечего комментировать. На сегодняшний день это такая муть и сырость, которая даже близко не заменяет краткосрочные прогнозы, не говоря уже про долгосрочные. У нас людей, которые умеют составлять такие прогнозы, можно пересчитать по пальцам одной руки», — сказал Тишковец.
Вместе с тем, по словам собеседника НСН, ИИ помогает метеорологам, но только как один из инструментов.
«Безусловно, ИИ помогает уже сейчас. Но даже эти разработки — только один из тех инструментов, которые имеют обратную связь. Люди могут принимать участие в наблюдениях, записывать параметры атмосферы, передавать их и так далее. Как бы восполняется чистота наблюдательных станций из-за огромности нашей страны и после лихолетья 1990-х годов (сеть наблюдательных станций, кстати, до сих пор не восстановили). Но если бы каждый захотел стать наблюдателем и передавал то, что считает нужным, получился бы бардак. Каждый прибор верифицируется, проверяется, метеонаблюдения надо вести по определенным данным. Если попросить ИИ предоставить прогноз погоды по Москве, он, конечно, соберет все, что где-то видел и слышал, но не думаю, что у того же “Яндекса” есть какие-то супермощные ЭВМ. В прошлом году тоже был такой прогноз про якобы жаркое лето, который потом пришлось опровергать», — добавил он.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что устойчивый снежный покров в Москве стоит ждать приблизительно в конце ноября — начале декабря.
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