Мэр Тбилиси заявил, что санкции против России будут губительными для Грузии

Санкции в отношении России будут иметь губительный эффект для Грузии, несмотря на это, представители Евросоюза требуют от Тбилиси введения рестрикций. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Когда нам говорят: "Мы являемся друзьями вашей страны и желаем вам успехов. Хотим, чтобы вы были успешной страной". Параллельно они просят о таких вещах, которые, если мыслишь, то с самого начала знаешь, будут губительными для твоей страны, уничтожат... экономику», - рассказал политик в интервью каналу «Имеди».

Каладзе уточнил, что имеет в виду резолюции с критикой республики за отказ присоединиться к санкциям.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение руководства страны не присоединяться к антироссийским ограничениям «прагматичным, правильным и безальтернативным», пишет Ura.ru.

