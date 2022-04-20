Ле Пен: эмбарго на российский газ стало бы самоубийством для Европы

Ле Пен также отметила, что Европа не должна вводить запрет на российские газ и нефть в надежде, что это навредит экономике РФ. «Россия сама найдет, куда экспортировать нефть и газ», - добавила она.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Оба кандидата вышли во второй тур.