Ле Пен: эмбарго на российский газ стало бы самоубийством для Европы

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ стало бы «харакири» для европейских стран. Об этом она сообщила в эфире дебатов с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

Макрон: Франция не нуждается в российском газе

Ле Пен также отметила, что Европа не должна вводить запрет на российские газ и нефть в надежде, что это навредит экономике РФ. «Россия сама найдет, куда экспортировать нефть и газ», - добавила она.

В настоящий момент во Франции проходят выборы президента. После подсчёта 100% голосов в первом туре Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Оба кандидата вышли во второй тур.

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ФОТО: РИА Новости/Кристина Афанасьева
ТЕГИ:ФранцияМарин Ле ПенРоссийский Газ
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