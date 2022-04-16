В Париже протестуют против переизбрания Макрона

Организатором акции стал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Манифестанты выступают против переизбрания президента Франции на второй срок. Парижане скандируют «Макрон - никогда больше!».

«Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать «нет» следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — заявил один из участников акции.

После подсчёта 100% голосов в первом туре президентских выборах, которые проходят во Франции, выяснилось, что Макрона поддержали 27,84% французов, Ле Пен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.

