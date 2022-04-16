В Париже протестуют против переизбрания Макрона

Парижане вышли на манифестацию на площадь Фонтенуа французской столицы против переизбрания действующего президента Франции Эммануэля Макрона на второй срок. Об этом сообщает РИА Новости.

За Макрона проголосовали 9,78 млн французов

Организатором акции стал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Манифестанты выступают против переизбрания президента Франции на второй срок. Парижане скандируют «Макрон - никогда больше!».

«Мы здесь, потому что большинство французов в первом туре не голосовало за Эммануэля Макрона! Мы вышли, чтобы сказать «нет» следующей его пятилетке! Он должен покинуть Елисейский дворец», — заявил один из участников акции.

После подсчёта 100% голосов в первом туре президентских выборах, которые проходят во Франции, выяснилось, что Макрона поддержали 27,84% французов, Ле Пен - 23,15% избирателей. Оба кандидата вышли во второй тур.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Президентские ВыборыЭммануэль МакронАкция ПротестаАкцияПарижФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры