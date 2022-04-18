Кандидат в президенты Франции Ле Пен вновь заявила о российской принадлежности Крыма

Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума и в настоящий момент является российской территорией. Об этом она сказала в эфире радиостанции France Bleu.

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Ле Пен вышла во второй тур выборов наряду с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. Второй тур пройдет 25 апреля. По итогам второго тура Лен Пен уступила своему оппоненту лишь четыре процентных пункта.

При этом в Европе Ле Пен нередко критикуют за излишне пророссийские, как считают некоторые избиратели, позиции. Ранее Ле Пен неоднократно подчеркивала, что историю не переписать, поэтому оспаривать российскую юрисдикцию полуострова бессмысленно.

Политик также выступила против введения санкций в отношении российского топлива. Из-за своей позиции Ле Пен запрещен въезд на территорию Украины.

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Фото: Кристина Афанасьева/РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыФранцияРеферендум В КрымуКрым
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