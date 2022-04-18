Кандидат в президенты Франции Ле Пен вновь заявила о российской принадлежности Крыма
Кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума и в настоящий момент является российской территорией. Об этом она сказала в эфире радиостанции France Bleu.
Ле Пен вышла во второй тур выборов наряду с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном. Второй тур пройдет 25 апреля. По итогам второго тура Лен Пен уступила своему оппоненту лишь четыре процентных пункта.
При этом в Европе Ле Пен нередко критикуют за излишне пророссийские, как считают некоторые избиратели, позиции. Ранее Ле Пен неоднократно подчеркивала, что историю не переписать, поэтому оспаривать российскую юрисдикцию полуострова бессмысленно.
Политик также выступила против введения санкций в отношении российского топлива. Из-за своей позиции Ле Пен запрещен въезд на территорию Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 434 / сут.
Умерли
374 тыс.+213 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+14 324 / сут.
- Набиуллина: Число хакерских атак на банки РФ увеличилось более чем в 20 раз
- Путин заявил о провале санкционного блицкрига в отношении России
- В Госдуме призвали проверить отношение украинских артистов к суверенитету России
- В Госдуме РФ предрекли «много сюрпризов» при обмене пленными по Украине
- Первые картины из коллекции Морозовых прибыли из Франции в Россию
- После съезда автомобиля в водохранилище в Башкирии погибли три человека
- СМИ: с могилы Жириновского украли ленту с надписью сына «Давай помиримся»
- Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется
- Членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» нашли убитыми в Москве
- Путин заявил о восстановлении товарных запасов в торговых сетях РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru