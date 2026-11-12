Бывший министр связи Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел

Отмечается, что 28 июля 2021 года было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц, с которым в одно производство соединили более 300 разбирательств. Обвинение Никифорову предъявили 9 сентября текущего года, пишет RT.

Экс-чиновнику вменяют организацию, руководство преступным сообществом и его финансирование, а также похищение денег под видом инвестиционной деятельности проекта «Финико».

Ранее суд в Москве заочно арестовал Никифорова, по данным следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды. Проект привлекал вкладчиков, обещая крупную прибыль. Потерпевшими по делу стали около 8 тысяч человек, сумма ущерба составляет примерно 5 млрд рублей.

