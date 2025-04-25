Россиян призвали воздержаться от поездок в Пакистан

В диппредставительстве пояснили, что рекомендация связана «с новым витком эскалации в пакистано-индийских отношениях и воинственной риторики, звучащей из уст ряда официальных лиц».

«Рекомендовали бы гражданам РФ временно воздержаться от посещения Пакистана до тех пор, пока обстановка не стабилизируется», - говорится в сообщении.

Ранее власти Индии обвинили Пакистан в причастности к атаке террористов в районе Джамму и Кашмир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».