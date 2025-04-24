Лидер партии Леонид Слуцкий ранее анонсировал открытие музея Жириновского в беседе с ТАСС. Открытие состоится в рамках подготовки к празднованию 80-летия политика. Нилов отметил, что музей Жириновского появится на Луковом переулке в Москве.

«Музей Жириновского откроется на Луковом переулке, 9. Это здание – сердце партии, оттуда закипела политическая жизнь. Решение открыть здесь музей было принято сразу после смерти Жириновского. Сохранилось много его вещей: макет его кресла из Госдумы, его карточка, мебель из рабочего кабинета, книги, записки, галстуки, радиоприемник, все бытовые вещи, которыми он пользовался, исторические документы, показывающие, какую эволюционную дорогу прошла партия. Жириновский собирал будильники и часы, так как был очень пунктуальным человеком, собирал маленькие скульптуры собак – все эти коллекции тоже будут в музее», - сказал собеседник НСН.

Ранее Нилов рассказывал НСН, что раньше под товарным знаком «Жириновский» выпускалось огромное количество продукции, от мороженого до парфюма, однако покойный основатель ЛДПР позволял это делать исключительно в пропагандистских целях, а не в коммерческих.

