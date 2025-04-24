В Германии предрекли «операцию» по снятию Зеленского с должности
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что Трамп и Путин скоро договорятся, а Зеленский договариваться не собирается, поэтому его просто придется поменять.
Американский лидер Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин совсем скоро договорятся по Украине, но Владимир Зеленский будет действовать напрямую против США, пытаясь убедить Европу поддерживать Киев, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп разочарован действиями Киева и считает, что украинская сторона препятствует прогрессу. Сам Трамп говорит, что у Украины плачевная ситуация, при этом встреча делегаций США, Европы и Украины в Лондоне прошла не так, как ожидалось. Рар отметил, что Зеленский не хочет завершать конфликт.
«Сейчас сложно давать оценку всему происходящему, мы все находимся в тумане. Мы понимаем, что есть два плана и раскол внутри Запада по поводу того, как двигаться дальше. Я думаю, что Трамп и Путин достаточно скоро договорятся. Проблема будет заключаться в том, что Зеленский начнет действовать напрямую против Трампа, будет пытаться расколоть Запад дальше. Зеленский хочет заручиться военной поддержкой со стороны Германии, Англии и Франции, чтобы Украине усилили поддержку. Зеленский прекращать военные действия не собирается», - объяснил он.
По словам политолога, в таком случае неизбежна «операция по снятию» Зеленского.
«Американцы, некоторые страны в Европе и Россия начнут политику абсолютной изоляции Зеленского, будут требовать, чтобы он ушел. Фактически начнется операция по его снятию с должности, потому что главная проблема в нем. Как только на Украине поменяется власть, Европа перестанет выступать за продолжение конфликта, потому что Украина перестанет стоять на этой позиции», - заключил собеседник НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Радиоточка НСН».
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