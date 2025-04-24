Американский лидер Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин совсем скоро договорятся по Украине, но Владимир Зеленский будет действовать напрямую против США, пытаясь убедить Европу поддерживать Киев, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона. По ее словам, американский лидер Дональд Трамп разочарован действиями Киева и считает, что украинская сторона препятствует прогрессу. Сам Трамп говорит, что у Украины плачевная ситуация, при этом встреча делегаций США, Европы и Украины в Лондоне прошла не так, как ожидалось. Рар отметил, что Зеленский не хочет завершать конфликт.