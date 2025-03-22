«Друзей не предаем»: Новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада

ТРЕБУЮТ АСАДА

22 марта сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от российского президента Владимира Путина выдать находящегося в России бывшего главу Сирии Башара Асада. По данным телекомпании «Al Arabiya», новые власти республики официально обратились к Москве, добавив, что Дамаск будет судить экс-президента. Других подробностей пока не приводится.

20 марта Путин направил послание аш-Шараа с поддержкой усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между сторонниками новых властей и алавитами, поддерживающими Асада.