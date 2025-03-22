«Друзей не предаем»: Новые власти Сирии потребовали от РФ выдать Асада
В январе 2025 года новое сирийское правительство уже требовало от Москвы выдать экс-президента республики. В этот раз лидер Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о намерении судить Башара Асада.
Новое сирийское правительство вновь потребовало от России выдать экс-президента республики Башара Асада Дамаску. Сам политик покинул пост в начале декабря прошлого года и уехал из страны. Известно, что Москва предоставила Асаду и его семье убежище. Однако, где именно сейчас находится политик, в Кремле не рассказали.
ТРЕБУЮТ АСАДА
22 марта сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от российского президента Владимира Путина выдать находящегося в России бывшего главу Сирии Башара Асада. По данным телекомпании «Al Arabiya», новые власти республики официально обратились к Москве, добавив, что Дамаск будет судить экс-президента. Других подробностей пока не приводится.
20 марта Путин направил послание аш-Шараа с поддержкой усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между сторонниками новых властей и алавитами, поддерживающими Асада.
В конце января новые власти Сирии уже требовали от России выдать экс-президента республики Дамаску. Кремль тогда отказался от комментариев, писало агентство «Reuters». После этого правительство республики задержало одного из двоюродных братьев Асада Атефа Наджиба, передает RT. По данным телеканала «Syria TV», это произошло в сельской местности провинции Латакия на северо-западе республики. Ранее Наджиб занимал пост главы политического отделения службы безопасности в Дараа.
Ситуация в Сирии вновь обострилась в начале марта 2025 года после столкновения между алавитами и сторонниками новых властей в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Сообщалось о более чем тысяче погибших. В МИД России заявили, что на российской авиабазе Хмеймим в Латакии военные во время погромов укрыли до девяти тысяч сирийцев.
На фоне этого генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью НСН заметил, что спасти ситуацию в Сирии сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН.
«На территории Сирии идет гражданская война на почве религиозных отношений. Запрещенная в России террористическая группировка сегодня пытается удержать власть путем массового террора, казней. Это первый звонок, потом все перейдет в другие районы. Группировка с оружием, с боевым опытом сегодня борется против народа, который они должны защищать. Спасти ситуацию сможет только миротворческий контингент, который могут ввести по согласованию с властями и ООН. Это позволит разъединить враждующие стороны и начать переговоры, которые устроили бы всех», - сказал он.
ПОБЕГ АСАДА И УБЕЖИЩЕ В РФ
Сам Башар Асад бежал из Сирии 8 декабря 2024 года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ), лидером которой является аш-Шараа, после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада.
Изначально СМИ объявили о якобы гибели экс-президента Сирии в авиакатастрофе. Сообщалось, что его самолет мог пропасть с радаров, когда политик пытался покинуть территорию республики. По данным СМИ, самолет политика могли сбить боевики, захватившие Дамаск.
«Ил-76Т, принадлежащий Syrian Air, резко сменил курс над Хомсом, начал снижаться и упал возле деревушки Ас-Сувейри неподалеку от границы с Ливаном», - писал Telegram-канал «Рыбарь».
При этом иорданский политик Набиль аль-Атум тогда предположил, что Асад мог выжить и скрыться на российской авиабазе Хмеймим. По его словам, после отключения транспондера самолет сирийского президента свернул к северо-восточной части республики, где и находится российская авиабаза.
Однако позже стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Источник в Кремле рассказал РИА Новости, что российские власти из соображений гуманитарного характера предоставили экс-лидеру Сирии убежище.
Тогда постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заметил, что РФ «не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не обязана официально объявлять о предоставлении убежища Асаду.
До этого СМИ писали, что родственники Асада в период с 2013 по 2019 год приобрели в Москве-Сити 19 апартаментов, общая стоимость которых составляет $40 млн. По данным «Financial Times», двоюродный брат экс-президента Сирии Хафиз Махлуф напрямую или через подконтрольные ему компании владеет 13 объектами, а еще две квартиры купила жена другого двоюродного брата Рами Махлуфа.
Сообщалось, что четыре помещения используются в качестве жилья, одним из них владеют кузены Асада братья-близнецы Ихаб и Ияд Махлуфы. Двоюродный брат экс-президента Махлуб является владельцем трехкомнатной квартиры, расположенной в нескольких минутах езды от Москвы-Сити. Издание писало, что сделки в основном совершались офшорными компаниями, которые и значатся владельцами недвижимости.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с НСН заявил, что Россия и США могут провести совместную миротворческую миссию в Сирии, что станет началом для сотрудничества в регионе. По его словам, присоединиться к «треугольнику» в республике также может Израиль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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