В Индии обвинили Пакистан в подготовке теракта в Кашмире
Индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке террористов в районе Джамму и Кашмир, об этом сообщила газета Hindustan Times.
Уточняется что спецслужбы Индии обнаружили существовании заговора против своей страны. Его участники обучали террористов для подготовки убийств и взрывов. Источники издания утверждали, что это происходит при поддержке властей Пакистана.
Боевики запрещенной в Индии организации «Фронт сопротивления» открыли огонь по экскурсионной группе 22 апреля. В ходе теракта погибли минимум 27 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил после этого, что его страна покарает каждого пособника террористов и их покровителей.
Ранее глава МВД Индии Амит Шах пообещал наказать всех причастных к теракту, напоминает НСН.
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