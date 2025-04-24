В Индии обвинили Пакистан в подготовке теракта в Кашмире

Уточняется что спецслужбы Индии обнаружили существовании заговора против своей страны. Его участники обучали террористов для подготовки убийств и взрывов. Источники издания утверждали, что это происходит при поддержке властей Пакистана.

Боевики запрещенной в Индии организации «Фронт сопротивления» открыли огонь по экскурсионной группе 22 апреля. В ходе теракта погибли минимум 27 человек. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил после этого, что его страна покарает каждого пособника террористов и их покровителей.

Ранее глава МВД Индии Амит Шах пообещал наказать всех причастных к теракту, напоминает НСН.

