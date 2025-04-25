В Госдуме пообещали, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном
Россия будет предпринимать все усилия, чтобы не допустить войны между Индией и Пакистаном. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, есть силы, которые попытаются раздуть конфликт между Нью-Дели и Исламабадом.
«А Россия будет делать всё, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — указал парламентарий.
Ранее в индийском регионе Джамму и Кашмир группа боевиков открыла огонь по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии обвинили Пакистан в причастности к атаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru