В Госдуме пообещали, что Россия не допустит войны между Индией и Пакистаном

По его словам, есть силы, которые попытаются раздуть конфликт между Нью-Дели и Исламабадом.

«А Россия будет делать всё, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — указал парламентарий.

Ранее в индийском регионе Джамму и Кашмир группа боевиков открыла огонь по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии обвинили Пакистан в причастности к атаке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

