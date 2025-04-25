Убийство генерала Москалика объяснили попыткой Киева сорвать переговоры
Генерал Владимир Болдырев заявил НСН, что Украина пытается сорвать мирные переговоры, поэтому идет на провокации, но это не методы России.
Убийство генерала Москалика в Подмосковье – это попытка Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.
При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет. Взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами. Болдырев уверен, что это попытка Киева обострить ситуацию.
«Главная цель этого теракта – срыв мирных переговоров, это попытка обострить ситуацию. Это попытка эскалации, чтобы накалить ситуацию и дальше продолжать военные действия. Россия не должна реагировать на подобные провокации, уничтожать кого-то отдельно. Уничтожить полностью ГУР (главное управление разведки Минобороны Украины, прим. НСН) – это наш масштаб, уничтожить одним ударом во главе с Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Тогда это все прекратится. Но это не наши методы, мы не можем опускаться до проведения отдельных террористических актов, это будет нас унижать в глазах абсолютно всех. Это терроризм, а не справедливое возмездие на поле боя», - объяснил он.
В 2015 году Москалик был членом рабочей группы по урегулированию ситуации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru