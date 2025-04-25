Убийство генерала Москалика в Подмосковье – это попытка Киева сорвать переговоры и заставить Россию отвечать на провокации, но Москва никогда не использует террористические методы, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет. Взрыв прогремел около 10:40, когда военнослужащий приходил мимо припаркованного у дома авто. Бомба была начинена поражающими элементами. Болдырев уверен, что это попытка Киева обострить ситуацию.