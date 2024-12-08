«Без сопротивления»: Военкоры сообщили о падении Дамаска
Известно о взрывах в сирийской столице. Президент республики Башар Асад покинул город.
Боевики в Сирии захватывают все новые города. Им сдана уже и столица республики — Дамаск. Сирийская армия покидает населенные пункты, а президент Башар Асад пытается связаться с США. При этом в Вашингтоне считают, что режим сирийского лидера просуществует совсем недолго.
ЗАХВАТ ДАМАСКА
Утром 8 декабря российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что боевики в Сирии полностью захватили столицу республики Дамаск.
«Дамаск пал, не сопротивляясь», - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, ключевая инфраструктура города в настоящий момент находится под контролем вооруженных формирований, которые уже также заняли здания силовых структур, центрального телевидения, иных СМИ и других важных объектов.
Котенок также сообщил, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу. СМИ передавали, что в городе раздавались взрывы. В свою очередь премьер-министр республики Мухаммад Гази Аль-Джалали объявил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает телеканал «Al Arabiya».
До этого арабский новостной телеканал «Al Hadath» тоже сообщал, что боевикам удалось взять под контроль Дамаск. Говорилось, что террористы находились на центральной площади Омейядов, где захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил свою работу 8 декабря.
Накануне турецкое агентство «Anadolu» сообщило, что боевики контролируют центр Хомса. Этот город открыл им путь к столице.
7 декабря катарский телеканал «Al Jazeera» сообщил, что боевики вошли в пригород Дамаска. По данным источника, в столицу проникла бригада «Аль Шахин». Это недавно созданная группировка беспилотной авиации внутри террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в РФ террористическая организация), которая применяет FPV-дроны и беспилотники. Также говорилось о том, что террористам удалось установить кордон в Риф-Димашке — в западной окраине столицы.
Собеседники телеканала рассказали, что подразделения сирийской армии покинули пригород Дамаска, оставив Восточную Гуту, над которой правительственные силы установили контроль в ходе масштабной операции в 2018 году.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов считает, что нападение террористов на Сирию — это скоординированная израильско-турецкая акция, которая стала возможной из-за религиозно-кланового раскола в Сирии и беспомощности ее армии.
«Это традиционная болезнь Сирии — религиозно-клановый раскол и слишком серьезное полагание на Россию и на Иран. Нельзя не учитывать и зарубежный фактор — сплелись интересы Израиля и Турции, это была скоординированная акция, операция турецкого Генштаба и турецких спецслужб. К тому же Асад не извлек уроки из гражданской войны. Одной из причин, почему Алеппо пал за считанные часы, стала условная лояльность значительной части жителей по отношению к джихадистам», - объяснил он в интервью НСН.
При этом, по словам эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, виной новой атаки боевиков в Сирии стало плачевное состояние армии республики.
«Сирийские вооруженные силы фактически предоставлены сами себе. Нет никакого финансирования, солдаты и офицеры занимаются бизнесом и поборами на дорогах вместо военной службы, боевая подготовка не ведется. Это часть большого системного кризиса для всей Сирии, и никаких усилий не прилагается для того, чтобы это как-то изменить. Не вполне ясно, насколько сегодня сирийская армия боеспособна, а вместо них никто воевать не будет», - добавил он в беседе с НСН.
ПОПЫТКИ АСАДА
Накануне агентство «Bloomberg» сообщило, что президент Сирии Башар Асад пытался связаться с США и будущим главой государства Дональдом Трампом через посредников. Говорилось, что сирийский политик якобы готов достичь соглашения, которое бы позволило ему сохранить оставшуюся под контролем армии Сирии часть территории и безопасно покинуть республику для формирования правительства в изгнании.
По данным источника, Асад через Объединенные Арабские Эмираты предложил порвать связи с поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, например, «Хезболлой», в обмен на вмешательство Запада для прекращения боевых действий в Сирии. По иной инициативе, президент страны якобы попытался уведомить премьера Венгрии Виктора Орбана об угрозе, с которой столкнутся христиане в республике, если боевики захватят власть. Предполагалось, что это послание Орбан, общающийся с Трампом, сможет донести до американского лидера.
Между тем, CNN сообщил, что сотрудники администрации еще действующего президента США Джо Байдена считают, что правление Башара Асада может закончиться в течение нескольких дней. По их мнению, к следующей неделе его режим потеряет влияние. К тому же собеседники телеканала предположили, что успех террористов в этот раз был связан с отсутствием достаточного сопротивления правительственных сил.
В свою очередь старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин подчеркнул, что политическим элитам арабских стран важно оставить Башара Асада у власти, так как он «понятный», хоть и заигрывает с Ираном.
«Надо понимать, что сегодня политическим элитам арабских стран очень важно сохранить Асада у власти, чего не было раньше. Это важно даже для Израиля. Асад заигрывает с Ираном, но это известная величина, на смену ему придет кто-то, от кого можно ожидать буквально всего. Поэтому ситуация может разрешиться именно с экономической точки зрения», - сказал он в беседе с НСН.
До этого главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Аббас Арагчи и Хакан Фидан призвали к прекращению насилия в Сирии, передает RT.
Ранее генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что силы оппозиции в Сирии хотят свержения режима Башара Асада, в таком случае Россия потеряет союзника в лице этой страны.
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