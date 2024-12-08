«Без сопротивления»: Военкоры сообщили о падении Дамаска

Котенок также сообщил, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу. СМИ передавали, что в городе раздавались взрывы. В свою очередь премьер-министр республики Мухаммад Гази Аль-Джалали объявил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут сирийцы, передает телеканал «Al Arabiya».

До этого арабский новостной телеканал «Al Hadath» тоже сообщал, что боевикам удалось взять под контроль Дамаск. Говорилось, что террористы находились на центральной площади Омейядов, где захватили штаб-квартиру сирийского государственного телевидения. Также известно, что международный аэропорт Дамаска прекратил свою работу 8 декабря.

Накануне турецкое агентство «Anadolu» сообщило, что боевики контролируют центр Хомса. Этот город открыл им путь к столице.