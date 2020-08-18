Последняя надежда Лукашенко. О чем договорятся Путин и Меркель?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был согласен на пересчёт голосов сразу после выборов, однако «люди» сказали ему, что «это уже неактуально». Об этом глава государства сообщил в понедельник, общаясь с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). По словам Лукашенко, вместо пересчета от него потребовали новых выборов.

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской опровергла поступление такое предложения от Лукашенко. По ее словам, никто не предлагал оппозиции пересчитать голоса, и никакой подобной информации не было. Колесникова отметила, что на данный момент осуществить эту процедуру не представляется возможным, так как очень много бюллетеней с голосами было уничтожено.

Лукашенко накануне впервые съездил на завод, где пообщался с рабочими. На этой встрече президент Белоруссии впервые за неделю протестов допустил возможность уступки, больше похожей на затягивание времени, — пообещал им новые выборы после принятия новой Конституции «через год-два». Однако данное предложение мало кого может заинтересовать. Реальные идеи о будущем Лукашенко будут во вторник обсуждать Ангела Меркель и Владимир Путин. Федеральный канцлер Германии заявила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы, что обсудит с президентом России ситуацию в Белоруссии.

Внимательно следят за происходящим в республике и из Белого дома. Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии «ужасной», пообещав продолжать наблюдать за развитием событий.

Тем временем кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность» и стать национальным лидером. Ее ближайшие цели – освобождение политических заключенных, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом». Сейчас Тихановская находится в Литве. Ранее она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

Писатель Денис Драгунский в эфире НСН заявил, что Тихановская уже является национальным лидером. «Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – подчеркнул он.

В свою очередь руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН заявил, что на такое решение Тихановской повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста: «Те, кто вчера выходил в Минске и других городах на беспрецедентно массовые манифестации, многие из них держали плакаты "Света – наш президент!"»

По его словам, одобрение Запада также придала женщине уверенности, хотя массовое движение протеста в стране имеет в своем корне собственное национальное возмущение.