«Чего он боится?»: СМИ заявили, что Лукашенко не вышел к рабочим МЗКТ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) на вертолёте, так и не вышел к рабочим предприятия. Как сообщает Tut.by со ссылкой на одного из работников, глава государства выступал в цехе перед группой людей, которых выбрали утром, в то время как остальные рабочие ждали его на площадке.
«Если народ его выбрал, чего он боится? Зачем весь этот цирк с охраной, вертолетом и досмотрами?» - цитирует издание другого работника МЗКТ.
Как отмечает издание «Наша Нива», во время визита Лукашенко мобильный интернет на заводе не работал. Вертолёт президента покинул территорию завода под возгласы «Уходи!».
Ранее слова Лукашенко приводило государственное информагентство БЕЛТА. Он, в частности, прокомментировал призывы выступающих против него рабочих к забастовкам: «Не хотят работать, что ж, мы их не заставим».
В забастовке в понедельник участвуют работники «Белкарда», «Белкалия», Минского электротехнического завода (МЭТЗ), БелАЗа, Минского тракторного завода (МТЗ), Белорусского металлургического завода (БМЗ), сотрудники Белтелерадиокомпании (объединяет государственные телеканалы) и медики. Об аналогичных планах уже заявили в «Нафтане».
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