«Не буди лихо, пока тихо». Драгунский о Лукашенко

Денис Драгунский: «Знаете, я люблю праздновать, но в данном случае я понимаю министерство, я на его стороне. В этом году из-за коронавируса мы уже слишком много времени провели в нерабочей обстановке, поэтому перед Новым годом придется потрудиться. Но тем приятнее будет поднять бокалы с шампанским», – подметил писатель в разговоре с НСН.

