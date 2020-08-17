«Не буди лихо, пока тихо». Драгунский о Лукашенко
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Лукашенко отверг возможность перевыборов в Белоруссии
Александр Лукашенко отверг возможность перевыборов в Белоруссии. Дословно он сказал: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
Денис Драгунский: «Резкое заявление. В ответ на него можно только сказать старую народную пословицу – дорогой Александр Григорьевич, не буди лихо, пока тихо», – отметил Денис Драгунский в эфире НСН.
Тихановская заявила о желании стать национальным лидером
Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером с целью провести новые президентские выборы в республике.
Денис Драгунский: «Я думаю, что она уже является национальным лидером, потому что она фактически выиграла выборы», – подчеркнул писатель в интервью НСН.
Медикам продлят допвыплаты
Правительство предлагает до декабря продлить дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом.
Денис Драгунский: «Правильное решение. Хорошо бы, чтобы нашим врачам дали еще какие-нибудь дополнительные выплаты, повысили им зарплату. Потому что это те люди, которые делают свою тяжелейшую и нужнейшую работу часто за символические копейки», – сказал он в беседе с НСН.
31 декабря не будет выходным днем в 2020 году
В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.
Денис Драгунский: «Знаете, я люблю праздновать, но в данном случае я понимаю министерство, я на его стороне. В этом году из-за коронавируса мы уже слишком много времени провели в нерабочей обстановке, поэтому перед Новым годом придется потрудиться. Но тем приятнее будет поднять бокалы с шампанским», – подметил писатель в разговоре с НСН.
Россиянам разрешили уходить с работы пораньше в день рождения
Верховный суд разрешил россиянам пораньше уходить с работы в день рождения, но при одном условии - если в компании сложилась такая традиция. Ранее до суда с жалобой дошла жительница Волгограда, которую уволили за слишком ранний уход с работы в день рождения.
Денис Драгунский: «Могу заверить, что такие традиции тут же сложатся во всех компаниях», – поделился он с НСН.
Власти Египта приняли решение об утилизации опасных веществ в портах страны
Власти Египта после взрыва в Бейруте приняли решение утилизировать хранящиеся в морских портах опасные вещества.
Денис Драгунский: «Я даже удивлен, что для такого нужно принимать какое-то особое решение. Ведь таковы правила. Очень жаль, что для того, чтобы вернуться к нормальному регламенту обращения с отходами, потребовалась такая ужасающая катастрофа, которая снесла четверть Бейрута», – подытожил Денис Драгунский в интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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