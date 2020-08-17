«Беларуськалий» остановил работу

«Беларуськалий», являющийся один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу. Об этом, ссылаясь на заявление шахтеров, сообщает издание TUT.BY. Источник отмечает, что «руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. Еще продолжает работать фабрика».

Ранее сообщалось, что коллектив «Беларуськалия» решил начать забастовку, а утром в понедельник началось формирование стачкомов – чтобы официально объявить об остановке производства.

Напомним, в минувшую пятницу в Солигорске – там располагаются основные шахты «Беларуськалия» - проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками встретилось руководство предприятия. Люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНа, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после. Кроме того, в числе требований – признание выборов недействительными и проведение новых – с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.