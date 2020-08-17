«Беларуськалий» остановил работу
«Беларуськалий», являющийся один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу. Об этом, ссылаясь на заявление шахтеров, сообщает издание TUT.BY. Источник отмечает, что «руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. Еще продолжает работать фабрика».
Ранее сообщалось, что коллектив «Беларуськалия» решил начать забастовку, а утром в понедельник началось формирование стачкомов – чтобы официально объявить об остановке производства.
Напомним, в минувшую пятницу в Солигорске – там располагаются основные шахты «Беларуськалия» - проходили стихийные акции протеста, а вечером с сотрудниками встретилось руководство предприятия. Люди потребовали освободить Солигорск от ОМОНа, расформировать эту службу, привлечь к ответственности всех, кто превышал полномочия на выборах и после. Кроме того, в числе требований – признание выборов недействительными и проведение новых – с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колёсной техники заявил, что понимает, как многие напряжены сложившейся на улицах ситуацией. По его словам, нужен был повод для того, чтобы ему кричали «Уходи!».
Глава государства подчеркнул, что поручил разобраться с каждым фактом насилия. Вместе с тем он подчеркнул, что жёсткие действия силовиков стали ответом на провокации «некоторых участников уличных беспорядков».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Арбитр Василий Казарцев отстранен от судейства на неопределенное время
- «Ужасно»: Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии
- Суд признал законным продление Ефремову домашнего ареста
- Ученые назвали порядок проявления первых симптомов COVID-19
- МИД Украины вызвал посла из Минска для консультаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru