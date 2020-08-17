Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции

Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции, об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), он заявил, что не уйдет с президентского поста под давлением, однако готов передать полномочия только после принятия новой Конституции.

При этом, Лукашенко добавил, что готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост.

«Конечно, я когда-то уйду. Или через год, или через два. Но нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь», - заявил Лукашенко.