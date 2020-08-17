Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции
Александр Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции, об этом сообщает РИА Новости.
Выступая перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), он заявил, что не уйдет с президентского поста под давлением, однако готов передать полномочия только после принятия новой Конституции.
При этом, Лукашенко добавил, что готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост.
«Конечно, я когда-то уйду. Или через год, или через два. Но нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что это будет беда. Я этого больше всего боюсь», - заявил Лукашенко.
Ранее стало известно, что депутаты Европарламента не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом, поскольку не считают прошедшие 9 августа выборы ни свободными, ни справедливыми. Об этом говорит в заявлении партий Европарламента, пишет РИА ФАН.
Там также указано, что европейские депутаты отныне считают Лукашенко персоной нон-грата в Евросоюзе. Авторы заявление поддерживают белорусский народ в требованиях новых выборов под наблюдением независимых наблюдателей.
Напомним, по официальным данным, Александр Лукашенко выиграл президентские выборы с результатом в 80%, а у его оппонента Светланы Тихановской – чуть больше 10%. Несогласные с результатами выборов вышли на массовые акции протеста начались, которые начались в Белоруссии после выборов президента, состоявшихся 9 августа, напоминает Ura.ru.
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