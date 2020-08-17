Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

«Судьба и вы – вы, которые поверили в меня и дали силы. Вы отдали мне свои голоса и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали», - сказала она.

По словам Тихановской, ближайшие цели – освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Изначально в президенты Белоруссии выдвигался её муж, блогер Сергей Тихановский, однако его задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. В итоге на выборы пошла Тихановская. По официальным данным, она проиграла выборы, набрав 10,1%. Однако оппозиция утверждает, что у неё поддержка абсолютного большинства, а финальный официальный результат сфальсифицирован.

Сейчас Тихановская находится в Литве. На днях она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

