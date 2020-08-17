Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера – с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм». Запись привёл телеграм-канала NEXTA.

Тихановская также отметила, что изначально не строила иллюзий насчёт своей политической карьеры и не хотела быть политиком, но судьба распорядилась иначе.

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«Судьба и вы – вы, которые поверили в меня и дали силы. Вы отдали мне свои голоса и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали», - сказала она.

По словам Тихановской, ближайшие цели – освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Изначально в президенты Белоруссии выдвигался её муж, блогер Сергей Тихановский, однако его задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. В итоге на выборы пошла Тихановская. По официальным данным, она проиграла выборы, набрав 10,1%. Однако оппозиция утверждает, что у неё поддержка абсолютного большинства, а финальный официальный результат сфальсифицирован.

Сейчас Тихановская находится в Литве. На днях она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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