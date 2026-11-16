СМИ: Иран восстановил ракетный арсенал до 2,5 тысяч ракет
Иран восстановил арсенал своих ракет до 2,5 тысяч единиц, сообщает Le Figaro.
По данным издания, это произошло, несмотря на удары США и Израиля. По оценкам американской разведки, у Тегерана осталось от 1,5 до 2,5 тысячи ракет, что составляет более половины довоенных запасов.
Эти данные расходятся с заявлениями президента США Дональда Трампа, по словам которого, 85% иранских ракет были нейтрализованы.
Ранее стало известно, что Трамп допустил паузу в ударах по Ирану до новых провокаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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