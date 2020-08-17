«Знамя альтернативы». Эксперт оценил шансы Тихановской стать национальным лидером
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил активность бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской беспрецедентной поддержкой граждан республики.
Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.
По словам Тихановской, ближайшие цели – освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».
Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.
«Новое заявление Тихановской – это очень важный момент. Мощные протесты, которые охватили Беларусь, пока не имеют какого-то координационного центра, не имеют лидера и четкой стратегии. В этом их слабость, по мнению обозревателей. Тихановская была выдавлена белорусскими властями в Литву, причем ее шантажировали, это очевидно. В частности, судьбой мужа, который арестован и находится в Белоруссии в следственном изоляторе. Сейчас, видимо, она пришла в себя, обрела уверенность и пытается, как я полагаю, создать ситуацию двоевластия и стать знаменем политической альтернативы. Те, кто вчера выходил в Минске и других городах на беспрецедентно массовые манифестации, многие из них держали плакаты «Света – наш президент». Тихановская пару дней назад объявила о том, что она инициирует создание координационного комитета для трансфера власти, и я думаю, что сейчас будет попытка сформировать этот комитет, чтобы он стал штабом этого движения за перемены, движения за новые выборы», - заявил аналитик.
Сейчас Тихановская находится в Литве. На днях она объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Собеседник НСН заявил, что поддержка Европы также придала женщине уверенности, хотя массовое движение протеста в стране имеет в своем корне собственное национальное возмущение.
«Это действительно так. Она уехала в Литву. А соседние с ней страны Евросоюза устами своих политических лидеров предлагают свою помощь в организации национального диалога в Белоруссии. И вот Александр Лукашенко, который вчера выступал перед своими сторонниками, спекулировал на том, что, дескать, какие-то зарубежные кукловоды пытаются руководить протестами и, по сути, идет речь о вмешательстве внешних сил. Хотя на самом деле, те, кто идет в колоннах манифестантов, возмущены трактовкой. Это, безусловно, широкое народное движение. Митинг в поддержку Лукашенко - это отдельный момент, на него люди свозились автобусами и поездами со всех концов Белоруссии по разнарядке, что называется. Тем не менее, собрали достаточно много людей, но меньше, конечно, чем после вышло на улицы противников Лукашенко», - добавил он.
Изначально в президенты Белоруссии выдвигался муж Светланы, блогер Сергей Тихановский, однако его задержали по обвинению в нарушении общественного порядка, а затем и в воспрепятствовании проведению выборов. В итоге на выборы пошла Тихановская. По официальным данным, она проиграла выборы, набрав 10,1%. Однако оппозиция утверждает, что у неё поддержка абсолютного большинства, а финальный официальный результат сфальсифицирован.
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