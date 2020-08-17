«Знамя альтернативы». Эксперт оценил шансы Тихановской стать национальным лидером

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности «принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера.

По словам Тихановской, ближайшие цели – освобождение политических заключённых, а также подготовка законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов – «реальных, честных и прозрачных, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом».

Руководитель аналитических проектов информационной компании «БелаПан» Александр Класковский в эфире НСН объяснил причины решения Тихановской стать лидером альтернативной политики в республике. По его словам, на это повлияла поддержка белорусского общества, массово выступившего накануне в Минске на акции протеста.

«Новое заявление Тихановской – это очень важный момент. Мощные протесты, которые охватили Беларусь, пока не имеют какого-то координационного центра, не имеют лидера и четкой стратегии. В этом их слабость, по мнению обозревателей. Тихановская была выдавлена белорусскими властями в Литву, причем ее шантажировали, это очевидно. В частности, судьбой мужа, который арестован и находится в Белоруссии в следственном изоляторе. Сейчас, видимо, она пришла в себя, обрела уверенность и пытается, как я полагаю, создать ситуацию двоевластия и стать знаменем политической альтернативы. Те, кто вчера выходил в Минске и других городах на беспрецедентно массовые манифестации, многие из них держали плакаты «Света – наш президент». Тихановская пару дней назад объявила о том, что она инициирует создание координационного комитета для трансфера власти, и я думаю, что сейчас будет попытка сформировать этот комитет, чтобы он стал штабом этого движения за перемены, движения за новые выборы», - заявил аналитик.