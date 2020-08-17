«Ужасно»: Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии

Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, при этом, подчеркнув, что США внимательно следят за происходящим в республике.

«Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», - заявил глава Белого дома.

Отметим, это первый комментарий президента Соединенных Штатов по поводу кризиса в Белоруссии.

Лукашенко: Выборы президента пройдут после принятия новой Конституции

Массовые акции протеста захлестнули страну после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко выиграл их с результатом в 80%, а у его оппонента Светланы Тихановской – чуть больше 10%. Однако оппозиция считает, что в реальности соотношение обратное, и оно в пользу Тихановской.

В свою очередь, депутаты Европарламента не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом, поскольку не считают прошедшие выборы ни свободными, ни справедливыми. Об этом говорит в заявлении партий Европарламента, подчеркивает РИА ФАН.

Кроме того, там отмечается, что европейские депутаты теперь считают Лукашенко персоной нон-грата в Евросоюзе. Авторы заявления поддерживают белорусский народ в требованиях новых выборов под наблюдением независимых наблюдателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСШАДональд Трамп
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