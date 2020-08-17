«Ужасно»: Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии

Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии, при этом, подчеркнув, что США внимательно следят за происходящим в республике.

«Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», - заявил глава Белого дома.

Отметим, это первый комментарий президента Соединенных Штатов по поводу кризиса в Белоруссии.