Новости за ночь: Лукашенко заявил, что предлагал «пересчитать» голоса на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был согласен на пересчёт голосов сразу после выборов, однако «люди» - по всей видимости, оппозиция - сказали ему, что «уже это неактуально». Об этом глава государства сообщил в понедельник, общаясь с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

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По словам Лукашенко, вместо пересчёта от него потребовали новых выборов, пишут «Известия».

Согласно официальным данным республиканского ЦИК, Лукашенко выиграл выборы с результатом в 80,1%, у его соперницы Светланы Тихановской – 10,1%. Противники Лукашенко, однако, уверены, что результаты были сфальсифицированы, и победила на самом деле Тихановская. Больше недели по всей Белоруссии проходят многотысячные митинги с требованиями новых, честных выборов и наказания причастных к карательным акциям против протестующих.

Лукашенко поначалу категорично заявил, что на новые выборы не согласится. Однако затем президент заявил, что выборы «и парламента, и президента, и местных органов власти» возможны после принятия новой Конституции на референдуме, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:Президентские ВыборыАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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