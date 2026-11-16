Россиян в 2027 году ожидает семь коротких рабочих недель
Семь коротких рабочих недель запланировано в России в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производственный календарь на 2027 год.
Так, россиян ожидают короткие рабочие недели с 24 по 26 февраля, с 9 по 12 марта, 4-7 и 11-14 мая, с 15 по 18 июня, с 1 по 3 ноября и с 27 по 30 декабря.
В 2026 году в производственном календаре в стране было запланировано пять четырехдневных рабочих недель, а также одна трехдневная. Последняя продлится 28-30 декабря.
Между тем председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев рассказал, что на короткую рабочую неделю могут перейти сотрудники проектной и аналитической деятельности, пишет 360.ru.
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