Россиян в 2027 году ожидает семь коротких рабочих недель

Так, россиян ожидают короткие рабочие недели с 24 по 26 февраля, с 9 по 12 марта, 4-7 и 11-14 мая, с 15 по 18 июня, с 1 по 3 ноября и с 27 по 30 декабря.

В 2026 году в производственном календаре в стране было запланировано пять четырехдневных рабочих недель, а также одна трехдневная. Последняя продлится 28-30 декабря.

Между тем председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев рассказал, что на короткую рабочую неделю могут перейти сотрудники проектной и аналитической деятельности, пишет 360.ru.

