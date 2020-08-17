Штаб Тихановской призвал предприятия Белоруссии к забастовке
Штаб Светланы Тихановской обнародовал очередное видеообращение с призывом оппозиции к следующему шагу. Руководитель штаба Мария Мороз заявляет, что он состоит в том, чтобы помочь уходящей власти осознать — назад возврата не будет.
Доверенное лицо Тихановской отметила, что для действующей власти понятен язык силы и конкретного экономического ущерба. По словам Мороз, политикам, которые сейчас управляют страной, для жизни во дворцах и миллионных коттеджах нужны деньги. Средства им необходимы и для того, чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей из райцентров, а также оплачивать ОМОН.
В связи с этим штаб Тихановской призвал предприятия страны начать забастовку. Мороз подчеркнула, что граждане не останутся без денег из-за этого - ведь в стране уже созданы фонды помощи.
Ранее в понедельник президент Александр Лукашенко в ходе своего выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не уйдет с президентского поста под давлением, однако готов передать полномочия только после принятия новой Конституции, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru