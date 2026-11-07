ПО МОСТУ И ЭНЕРГЕТИКЕ

В Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 7 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и в Киевской области.

В ведомстве уточнили, что в украинской столице был поражен автодорожный мост Северный, через который перебрасывали вооружения, военную и специальную технику для ВСУ. Кроме того, в Киеве удар пришелся по предприятию ООО «Меридиан» им. Королева, производившему оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».