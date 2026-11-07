По энергетике и мосту: К чему привели удары ВС РФ по Киеву
До этого мэр столицы Украины Виталий Кличко обвинил президента страны Владимира Зеленского в уничтожении Киева.
Ситуация с энергосистемой на Украине ухудшается из-за ударов ВС РФ. Власти Киева предупреждают, что стабильная работа систем жизнеобеспечения столицы находится «под большим вопросом». Эксперты говорят, что собственная генерация электроэнергии в городе не подлежит полному восстановлению. Это только подогревает давний конфликт президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко.
ПО МОСТУ И ЭНЕРГЕТИКЕ
В Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 7 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, транспортной инфраструктуры в Киеве и в Киевской области.
В ведомстве уточнили, что в украинской столице был поражен автодорожный мост Северный, через который перебрасывали вооружения, военную и специальную технику для ВСУ. Кроме того, в Киеве удар пришелся по предприятию ООО «Меридиан» им. Королева, производившему оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго».
В министерстве добавили, что в Киевской области ВС РФ поразили тепловую электростанцию Трипольская (мощностью 1800 МВт), она является одним из крупных объектов энергетической инфраструктуры региона, и электроподстанцию Киевская (750 кВ). Удар в этом регионе также пришелся на производственное предприятие боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов Бровары («Государственный завод порошковой металлургии»), производившее компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах.
При этом в Житомирской области была поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивавшая работу предприятий ВПК Украины, а в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы было ликвидировано судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, добавили в МО.
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщил, что по энергетическим объектам в столичном регионе Украины выпустили восемь баллистических ракет РМ-48У. Отмечается, что для их запуска предположительно использовались два зенитных ракетных комплекса С-400, модернизированных для поражения наземных целей.
СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ В КИЕВЕ: БЕЗ МОСТА, ВОДЫ И СВЕТА
На фоне ночных ударов ВС РФ по Киеву ситуация в украинской столице только усугубилась. Там в результате поражения Северного моста, движение по объекту было перекрыто. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко. Известно, что в результате удара по Северному мосту было нарушено дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов, движение закрыто в обе стороны.
Кличко также объявил о критической обстановке в энергетике после удара ВС России.
«Чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением столицы. Соответственно, и в работе систем тепло- и водоснабжения в городе», - уточнил политик.
По его словам, проблемы со светом, водой и теплом в Киеве произошли из-за повреждения энергообъектов в Киевской и Житомирской областях. Кличко уже говорил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится «под большим вопросом».
Кроме того, после ночной атаки в Житомире начался блэкаут, передает канал Baza в «Максе». Город Чернигов на севере Украины тоже оказался полностью обесточен. В пресс-службе Черниговского горсовета также сообщили, что там была остановлена работа городского электротранспорта.
До этого директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что собственная генерация электроэнергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению. Он считает, что сроки восстановления вырабатывающих мощностей не будут короткими, а объем восстановленной генерации не составит и 10-15% от изначального уровня.
«(В Киеве – прим. НСН) есть три большие ТЭЦ, каждая из которых генерирует достаточно большой объем электроэнергии... в октябре они могли бы просто полностью обеспечивать Киев... Вся эта генерация была уничтожена... и абсолютно большая ее часть не подлежит восстановлению», - рассказал он в интервью украинскому YouTube-каналу «Шелтер».
ССОРА КЛИЧКО И ЗЕЛЕНСКОГО: УНИЧТОЖЕНИЕ КИЕВА И ПРОБЛЕМЫ С ЭНЕРГЕТИКОЙ
Ссора президента Украины Владимира Зеленского и Виталия Кличко на фоне энергетических проблем в стране длится уже давно. В этот раз мэр столицы раскритиковал главу киевского режима в ответ на претензии о неготовности города к российским ударам и обвинил его в уничтожении Киева.
«Пытаясь избавиться от Кличко любыми способами, постоянно создавая препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев», - написал мэр украинской столицы в Telegram.
Он подчеркнул, что Зеленский обвиняет киевские власти в провале подготовки к отопительному сезону, хотя повреждения фиксируют в разных городах Украины. Кличко отметил, что в регионе работает энергетический штаб, но пожаловался, что ключевые объекты энергосистемы оказались без защиты систем ПВО.
«Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные легенды», - заявил мэр.
До этого Зеленский вновь обвинил городские власти в невыполнении решений по подготовке к зиме, назвав ситуацию с энергоснабжением в столице Украины самой тяжелой в стране.
«Ситуация хуже всего в Киеве — люди и бизнес сталкиваются с длительными отключениями света и воды, а проблемы крайне серьезны. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону», - рассказал президент Украины в своем Telegram-канале.
Конфликт между Зеленским и Кличко длится уже давно. Предыдущее заметное столкновение произошло в октябре этого года, когда мэр Киева в интервью газете Bild заявил о коррупции в окружении президента Украина. Тот, в свою очередь, обвинил градоначальника в проблемах в энергетике Киева накануне зимы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к трехсторонним переговорам в Абу-Даби не предполагает ограничения боевых действий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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