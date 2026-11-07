Над Россией сбили 411 украинских дронов

Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи.

Беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе сбили более 50 беспилотников.

