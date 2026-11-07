Над Россией сбили 411 украинских дронов
7 ноября 202608:50
Юлия Савченко
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России 411 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи.
Беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Крымом, Азовским и Черным морями.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе сбили более 50 беспилотников.
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