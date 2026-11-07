Гарантии безопасности и роль США: Как пройдут переговоры в Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби. 

СОВЕЩАНИЕ ПУТИНА

Накануне российский лидер Владимир Путин напомнил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в ОАЭ 10 ноября. Он поблагодарил руководство Эмиратов за помощь в поиске решения кризиса и гуманитарных вопросах, передает RT.

Трамп анонсировал договор по Украине, а Меланья свела россиян и украинцев

Президент обсудил предстоящее мероприятие, которое состоится в Абу-Даби, с постоянными членами Совбеза РФ и с участниками российской делегации, которые представят Москву на встрече. На совещании в том числе присутствовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавит российскую делегацию на переговорах в ОАЭ, заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, пишет RT. По информации ТСН, в ее состав также войдет глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). От США в ОАЭ, по данным Axios, поедут министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер.

Кто поедет? Почему трехсторонние переговоры по Украине хотят провести в ОАЭ

КАК ПРОЙДУТ ПЕРЕГОВОРЫ?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности.

«Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями», - передает RT.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В свою очередь другой спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер в Сети писал, что целью американской стороны на переговорах по урегулированию кризиса вокруг Украины является создание всеобъемлющей архитектуры безопасности. По его словам, она навсегда исключит риск возобновления конфликта.

Осталась неделя: Названа дата переговоров между Россией, Украиной и США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что встреча России, Украины и США в Абу-Даби будет носить конфиденциальный характер и будет направлена на поиск мер по снижению напряженности конфликта, передает RT. По его словам, переговоры не будут быстрыми и пройдут в несколько этапов.

«Рассчитывать на то, что в Абу-Даби в течение двух дней будет достигнуто полное взаимное понимание, не приходится. Слишком далеки наши украинские соседи от позитивного мышления. Поэтому придется выслушивать, спорить и доказывать справедливость наших российских подходов», - заявил Карасин в интервью aif.ru.

Неприкасаемые: Кого Трамп готовит к президентским выборам в качестве преемника

РОЛЬ США В ПЕРЕГОВОРАХ

При этом чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает, что в предстоящих переговорах США могут помочь достичь какого-то соглашения.

«Подвижки могут быть, если будет оказано адекватное давление со стороны Вашингтона на Зеленского. Весь этот переговорный трек давно был заморожен, а сейчас посмотрим, какая это будет пристрелка. Я лично не имею никаких особых ожиданий», - сказал он в беседе с НСН.

На удивление Трампу: Демократы лидируют на выборах в Конгресс США

Однако, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Андрея Климова, украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.

«На 90% все зависит не от мнения украинского народа и даже не тех, кто его пытается представлять, а от Великобритании и ЕС, которые дают команды Зеленскому. Если бы переговоры шли между суверенными странами, такими как США и Россия, это одно, а территория бывшей Украинской ССР не является независимой. Проблема еще и в том, что британцы и некоторые другие страны не готовы ни к какому миру. Поэтому мне кажется, что решены могут быть только какие-то технические вопросы, а глобальные — нет», - предположил он в разговоре с НСН.

Козлы отпущения: Кому грозит отставка Трампа после поражения на выборах

Кроме того, Климов считает, что Дональд Трамп будет вынужден заниматься украинской темой, так как этот конфликт был сконструирован и реализован именно США.

«Он по многим причинам вынужден заниматься этой темой, этот конфликт был сконструирован и реализован именно США. Конечно, американцы должны участвовать в разминировании этого опасного конфликта в центре Европы. Киевский режим, после того как Байден (экс-президент США Джо Байден – прим. НСН) потерял власть, продолжал быть под давлением демократов, но в период президентства Трампа инициативу контроля перехватили британцы, решения принимаются отчасти там», - отметил член комитета ГД в беседе с НСН.

В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби

До этого Трамп объявил о проведении телефонных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что продолжит их 7 ноября. По его словам, обе стороны заявили о стремлении к заключению мира. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в штате Флорида. Однако, с кем именно состоятся телефонные разговоры, Трамп не уточнил, пишут «Известия».

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет отстаивать свои интересы по Украине независимо от ситуации в США. По его словам, они «будут обеспечены или военным путем, или мирным», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаОАЭПереговоры

Горячие новости

Все новости

партнеры