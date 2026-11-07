Президент обсудил предстоящее мероприятие, которое состоится в Абу-Даби, с постоянными членами Совбеза РФ и с участниками российской делегации, которые представят Москву на встрече. На совещании в том числе присутствовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавит российскую делегацию на переговорах в ОАЭ, заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.

Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, пишет RT. По информации ТСН, в ее состав также войдет глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). От США в ОАЭ, по данным Axios, поедут министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер.