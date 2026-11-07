Гарантии безопасности и роль США: Как пройдут переговоры в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Президент обсудил предстоящее мероприятие, которое состоится в Абу-Даби, с постоянными членами Совбеза РФ и с участниками российской делегации, которые представят Москву на встрече. На совещании в том числе присутствовали помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который возглавит российскую делегацию на переговорах в ОАЭ, заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.
Украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, пишет RT. По информации ТСН, в ее состав также войдет глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). От США в ОАЭ, по данным Axios, поедут министр армии Дэн Дрисколл, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы США Джаред Кушнер.
КАК ПРОЙДУТ ПЕРЕГОВОРЫ?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности.
«Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями», - передает RT.
До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться гарантии безопасности, деэскалация, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. В свою очередь другой спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер в Сети писал, что целью американской стороны на переговорах по урегулированию кризиса вокруг Украины является создание всеобъемлющей архитектуры безопасности. По его словам, она навсегда исключит риск возобновления конфликта.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что встреча России, Украины и США в Абу-Даби будет носить конфиденциальный характер и будет направлена на поиск мер по снижению напряженности конфликта, передает RT. По его словам, переговоры не будут быстрыми и пройдут в несколько этапов.
«Рассчитывать на то, что в Абу-Даби в течение двух дней будет достигнуто полное взаимное понимание, не приходится. Слишком далеки наши украинские соседи от позитивного мышления. Поэтому придется выслушивать, спорить и доказывать справедливость наших российских подходов», - заявил Карасин в интервью aif.ru.
РОЛЬ США В ПЕРЕГОВОРАХ
При этом чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов считает, что в предстоящих переговорах США могут помочь достичь какого-то соглашения.
«Подвижки могут быть, если будет оказано адекватное давление со стороны Вашингтона на Зеленского. Весь этот переговорный трек давно был заморожен, а сейчас посмотрим, какая это будет пристрелка. Я лично не имею никаких особых ожиданий», - сказал он в беседе с НСН.
Однако, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Андрея Климова, украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.
«На 90% все зависит не от мнения украинского народа и даже не тех, кто его пытается представлять, а от Великобритании и ЕС, которые дают команды Зеленскому. Если бы переговоры шли между суверенными странами, такими как США и Россия, это одно, а территория бывшей Украинской ССР не является независимой. Проблема еще и в том, что британцы и некоторые другие страны не готовы ни к какому миру. Поэтому мне кажется, что решены могут быть только какие-то технические вопросы, а глобальные — нет», - предположил он в разговоре с НСН.
Кроме того, Климов считает, что Дональд Трамп будет вынужден заниматься украинской темой, так как этот конфликт был сконструирован и реализован именно США.
«Он по многим причинам вынужден заниматься этой темой, этот конфликт был сконструирован и реализован именно США. Конечно, американцы должны участвовать в разминировании этого опасного конфликта в центре Европы. Киевский режим, после того как Байден (экс-президент США Джо Байден – прим. НСН) потерял власть, продолжал быть под давлением демократов, но в период президентства Трампа инициативу контроля перехватили британцы, решения принимаются отчасти там», - отметил член комитета ГД в беседе с НСН.
До этого Трамп объявил о проведении телефонных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что продолжит их 7 ноября. По его словам, обе стороны заявили о стремлении к заключению мира. Об этом он рассказал в беседе с журналистами в штате Флорида. Однако, с кем именно состоятся телефонные разговоры, Трамп не уточнил, пишут «Известия».
Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет отстаивать свои интересы по Украине независимо от ситуации в США. По его словам, они «будут обеспечены или военным путем, или мирным», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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