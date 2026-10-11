Россия и Украина обменялись ударами по дата-центрам

АТАКИ НА «ЯНДЕКС»

11 октября в «Яндексе» сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников во Владимире была повреждена инфраструктура дата-центра компании. В связи с этим работа объекта была полностью остановлена. В «Яндексе» рассказали, что в результате ЧП никто не пострадал, профильные службы устраняют последствия на месте происшествия.

В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Пользователям рекомендовали задействовать альтернативные планы аварийного восстановления. В «Яндексе» также предупредили о возможных перебоях в работе каналов техподдержки и подчеркнули, что специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы дата-центра.