Россия и Украина обменялись ударами по дата-центрам
ВСУ атаковали объект «Яндекса» во Владимире, а ВС РФ поразили «Тенет» в Одессе.
Россия и Украина вновь обменялись ударами по дата-центрам. В РФ атаки ВСУ уже не в первый раз приходятся по объектам «Яндекса». В результате этого пользователи сервисов компании не могут заказать еду, такси, снять деньги, а у организаций не работают сайты.
АТАКИ НА «ЯНДЕКС»
11 октября в «Яндексе» сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников во Владимире была повреждена инфраструктура дата-центра компании. В связи с этим работа объекта была полностью остановлена. В «Яндексе» рассказали, что в результате ЧП никто не пострадал, профильные службы устраняют последствия на месте происшествия.
В компании предупредили, что текущая конфигурация ресурсов остается неустойчивой, а платформа функционирует в аварийном режиме. Пользователям рекомендовали задействовать альтернативные планы аварийного восстановления. В «Яндексе» также предупредили о возможных перебоях в работе каналов техподдержки и подчеркнули, что специалисты оценивают ущерб и варианты возобновления работы дата-центра.
Кроме того, при ударе украинских беспилотников по инфраструктуре в пригороде Владимира произошел пожар. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Тelegram-канале сообщил, что людей эвакуировали из домов, которые находятся рядом с целью атаки. Известно, что при ударах произошло отключение двух подстанций, которые снабжают электроэнергией 5 тысяч человек. Однако позже Авдеев рассказал, что электроснабжение во Владимире восстановили на 80%.
Сегодняшнее ЧП во Владимире — уже не первая атака ВСУ на дата-центры «Яндекса» в России. Впервые украинские беспилотники ударили по объекту компании в Сасово Рязанской области 8 октября, в результате чего там произошел пожар. Тогда работа объекта тоже была полностью остановлена, а в компании предупредили о возможных сбоях в работе ее сервисов.
Утром 9 октября дроны ВСУ ударили по еще одному дата-центру «Яндекса» в Калуге. В результате той атаки сразу несколько модулей полностью вышли из строя.
КТО СТРАДАЕТ?
Позже в пресс-службе «Яндекса» заявили, что пока сложно назвать сроки восстановления работы оборудования в центрах фирмы в Калужской и Рязанской областях. В компании рассказали, что продолжают оценивать состояние инфраструктуры.
«Мы договорились с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов наших клиентов, пострадавших от атак БПЛА на дата-центры», - добавили в «Яндексе».
При этом Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что сбой в работе «Яндекса» после атаки дронов на дата-центр во Владимире лишил часть россиян доступа к банковским сервисам. Известно, что пользователи жалуются на невозможность открыть «Яндекс Пэй» и получить деньги. У компании не работают в том числе банковские сервисы, приложение «Яндекс Пэй» не открывается, указано в материале.
По данным источника, масштабный сбой продолжается примерно полтора часа. Пользователи сообщают, что не могут вызвать такси или заказать доставку — как в России, так и в других странах. Проблема наблюдается во многих российских городах.
Известно, что из-за атаки во Владимире «легли» и внутренние приложения компании — для курьеров, таксистов и сотрудников. Полностью не работает «Яндекс Про», где регистрируются водители такси и курьеры. С проблемами столкнулись и сотрудники поддержки. Есть жалобы и на работу умного дома «Яндекса».
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в интервью НСН говорил, что от атак на дата-центры «Яндекса» пострадают сотни компаний и ресурсов.
«Если «Яндекс» может перейти на другие свои центры обработки данных, компании, которые размещались только в одном из них, пока функционировать не могут. Конечно, центры обработки данных нужно обезопасить решетками. Это не такие уж большие деньги. Возможно, не продумали ситуацию. Пострадавших компаний будут сотни, а людей, которые потребляют это все, миллионы. Если компания больше суток ничего не может сделать, это может длиться до недель», - заметил он.
В свою очередь глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с НСН призвал всех пользователей «перестраховаться».
«На инфраструктуре "Яндекса" работает большое количество российских сайтов. Теперь пользователям нужно подумать о том, чтобы свои данные, свои сайты, сервисы и приложения не хранить в одном дата-центре. Это самое главное и ключевое. Чтобы сайты, приложения не прекратили свою работу, нужно резервировать на разные. Всем крупным компаниям и ресурсам удобно работать в "облаке", это система, к которой все уже привыкли. Российские сайты разного уровня это используют, это касается и государственных ресурсов, и муниципальных, и частных компаний», - объяснил он.
ОТВЕТ ВС РФ
Между тем, в ответ на атаки ВСУ ВС России продолжают бить по стратегически важным объектам на Украине, в том числе оказывающим помощь армии страны.
Так, минувшей ночью 11 октября российские военные дронами поразили дата-центр «Тенет» в Одессе, передает RT. По данным Министерства обороны России, объект использовался ВСУ для обработки, передачи и хранения информации.
Кроме того, ВС РФ усилили удары по украинской столице городу Киев. Издание The Economist писало, что кроме традиционных ударов по объектам энергетики Украины, теперь российские военные поражают еще и склады торговых сетей и дата-центры.
В материале указано, что у ВС РФ есть возможности регулярно и массово применять новейшие реактивные БПЛА и баллистические ракеты, а Украина со своими ПВО противостоять им не может. В Минобороны РФ также подтверждали вывод из строя в Киеве системы связи Starlink и Cosmonova. Известно, что после поражения последнего объекта многие украинские каналы просто прекратили вещание.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что разрешение на использование спутников Starlink для ударов ВСУ вглубь России станет большой проблемой для страны, технические средства противодействия уже разработаны, но их придется запустить в массовое производство, что потребует дополнительных инвестиций со стороны государства.
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