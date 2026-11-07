В Саратове несколько жилых домов пострадали из-за атаки беспилотников

Несколько домов повреждены в Саратове из-за атаки украинских БПЛА. Об этом написал глава Саратовской области Роман Бусаргин на платформе «Макс».

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«На территории Саратова... пострадало несколько жилых домов, погибших нет. Механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан», - указал губернатор.

Главе города Игорю Молчанову поручили взять вопрос под личный контроль.

Ранее Бусаргин сообщил, что в регионе из-за атаки БПЛА зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСаратовская ОбластьСаратов

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