В Саратове несколько жилых домов пострадали из-за атаки беспилотников
Несколько домов повреждены в Саратове из-за атаки украинских БПЛА. Об этом написал глава Саратовской области Роман Бусаргин на платформе «Макс».
«На территории Саратова... пострадало несколько жилых домов, погибших нет. Механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан», - указал губернатор.
Главе города Игорю Молчанову поручили взять вопрос под личный контроль.
Ранее Бусаргин сообщил, что в регионе из-за атаки БПЛА зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
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