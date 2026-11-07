В Ростовской области из-за обломков БПЛА повреждено остекление дома

Остекление дома в Тарасовском районе Ростовской области повреждено после беспилотной атаки. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.

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Как отметил губернатор, ночью 7 ноября в шести районах области было уничтожено более 50 БПЛА.

«В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков... повреждено остекление дома», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее в Саратовской области после атаки БПЛА зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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