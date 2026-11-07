В Ростовской области из-за обломков БПЛА повреждено остекление дома
7 ноября 202607:58
Юлия Савченко
Остекление дома в Тарасовском районе Ростовской области повреждено после беспилотной атаки. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь.
Как отметил губернатор, ночью 7 ноября в шести районах области было уничтожено более 50 БПЛА.
«В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в результате падения обломков... повреждено остекление дома», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее в Саратовской области после атаки БПЛА зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
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