ПЕРЕМЕНА НАСТРОЕНИЯ



Изменение позиции Киева произошло на фоне дипломатических усилий США и обсуждения условий урегулирования конфликта. 28 октября западные СМИ сообщили, что Зеленский впервые допустил возможность учитывать интересы России при создании новой системы безопасности в Европе. По данным Financial Times (FT), украинский руководитель признал, что Москва может получить гарантии безопасности в рамках будущего соглашения. Ранее Украина и ее союзники отвергали требования России. Москва же настаивает на отказе Киева от вступления в НАТО, решении территориального вопроса, ограничении численности украинской армии и ее вооружений.



По оценке FT, на изменение риторики Зеленского могли повлиять опасения сближения России и США. Среди возможных направлений сотрудничества двух стран издание назвало нефтяные проекты, авиасообщение и производство титана. Еще одной причиной может быть сокращение финансовой помощи Украине. США, Великобритания, Япония и Канада могут выделить Киеву в 2027 году около четырех миллиардов евро против 19 миллиардов в 2026-м. При этом Зеленский заявлял о необходимости получить дополнительно 70 миллиардов евро в следующем году. Однако страны Евросоюза пока не знают, где взять эти средства.