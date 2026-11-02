Москва, Стамбул, Дубай: Где пройдет встреча Путина и Зеленского
Президент Украины активно высказывается в пользу двусторонних переговоров, но игнорирует предложения от главы России.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции. Об этом он сказал в интервью CNN Türk. По его словам, Украина готова к этой встрече и благодарна турецкой стороне за поддержку и посредничество в этом вопросе.
ПЕРЕМЕНА НАСТРОЕНИЯ
Изменение позиции Киева произошло на фоне дипломатических усилий США и обсуждения условий урегулирования конфликта. 28 октября западные СМИ сообщили, что Зеленский впервые допустил возможность учитывать интересы России при создании новой системы безопасности в Европе. По данным Financial Times (FT), украинский руководитель признал, что Москва может получить гарантии безопасности в рамках будущего соглашения. Ранее Украина и ее союзники отвергали требования России. Москва же настаивает на отказе Киева от вступления в НАТО, решении территориального вопроса, ограничении численности украинской армии и ее вооружений.
По оценке FT, на изменение риторики Зеленского могли повлиять опасения сближения России и США. Среди возможных направлений сотрудничества двух стран издание назвало нефтяные проекты, авиасообщение и производство титана. Еще одной причиной может быть сокращение финансовой помощи Украине. США, Великобритания, Япония и Канада могут выделить Киеву в 2027 году около четырех миллиардов евро против 19 миллиардов в 2026-м. При этом Зеленский заявлял о необходимости получить дополнительно 70 миллиардов евро в следующем году. Однако страны Евросоюза пока не знают, где взять эти средства.
РОЛЬ США
Еще одна инициатива американцев — скорейшее возобновление поставок российского газа в Европу через украинскую территорию. Это часть переговоров, направленных на достижение «энергетического перемирия» в преддверии зимы, утверждает The Wall Street Journal (WSJ).
Издание ссылается на американских, европейских и украинских чиновников. По словам собеседников, идея, озвученная американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в ходе их поездок в Москву и Киев в сентябре, предполагает продажу топлива из России через американского посредника, что позволило бы обойти европейские санкции и создать выгодные возможности для инвесторов из США.
Вашингтон стремится достичь более всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам. Администрация Дональда Трампа делает ставку на то, что Европа окажется менее непреклонна, чем кажется на первый взгляд, указывает издание.
ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Действия США являются частью тактики в преддверии трехсторонних мирных переговоров между США, Россией и Украиной, запланированных на 4 ноября в Абу-Даби. Подготовка к новому раунду обсуждений вступила в решающую фазу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков
Особое внимание он уделил наиболее чувствительному вопросу возможного подключения к мирным переговорам по Украине представителей Европы в качестве четвертой стороны. Продолжение конфликта на Украине, и в частности возобновление ударов по российским НПЗ, на которое пошел Киев перед переговорами в Абу-Даби, проигнорировав требование президента Трампа прекратить атаки, помощник президента Путина объяснил «сумасшедшей поддержкой европейцев». Однако при этом, по его словам, в Европе также появилось «другое мнение» относительно того, как строить отношения с Россией, возникают споры и «что-то такое движется».
А ЧТО В МОСКВЕ?
В МИД РФ напомнили, что встреча возможна при условиях, которые уже были неоднократно озвучены: если Зеленский хочет прямых переговоров с Владимиром Путиным, то он должен приехать в Москву. Об этом по итогам первого дня совещания министров иностранных дел «Группы двадцати» (СМИД G20) в Атланте заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщают «Ведомости».
1 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что украинский лидер через различные источники передает сигналы о готовности к диалогу с Путиным. Он также подтвердил, что Кремль не раз предлагал Зеленскому приехать в Москву для переговоров. На вопрос, ответит ли Путин, если ему позвонит украинский президент, Ушаков сказал, что ответит, так как президент РФ ни разу не отказывался от разговоров. Его слова приводят РИА Новости.
В ночь с 2 на 3 ноября взаимный обмен ударами продолжился: Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 212 украинских беспилотников над 18 субъектами РФ и об успешном поражении военных судов в акватории Черного моря, а также точечных ударов по объектам в Харьковской и Сумских областях.
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