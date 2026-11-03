От встречи дипломатов и политиков в Абу-Даби нет никаких ожиданий, если Вашингтон не приложит усилия, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

10-11 ноября в Абу-Даби пройдет трехсторонняя встреча между представителями России, США и Украины по поводу прекращения боевых действий. Об этом заявил в социальных сетях спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Долгов усомнился, что удастся добиться реального результата.