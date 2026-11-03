В России назвали условия для успешных переговоров с Украиной в Абу-Даби
США могут помочь достичь какого-то соглашения, заявил НСН Константин Долгов, а Андрей Климов предупредил, что украинская делегация не готова к миру.
От встречи дипломатов и политиков в Абу-Даби нет никаких ожиданий, если Вашингтон не приложит усилия, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
10-11 ноября в Абу-Даби пройдет трехсторонняя встреча между представителями России, США и Украины по поводу прекращения боевых действий. Об этом заявил в социальных сетях спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Долгов усомнился, что удастся добиться реального результата.
«Я не вижу принципиальных перемен в позиции Киева, а наша ясна — достичь всех целей специальной военной операции. Президент четко сказал, поэтому они будут достигнуты все. Если Киев и его западные спонсоры не будут готовы, то продолжим достигать военным путем. Подвижки могут быть, если будет оказано адекватное давление со стороны Вашингтона на (президента Украины. - Прим НСН) Зеленского. Весь этот переговорный трек давно был заморожен, а сейчас посмотрим, какая это будет пристрелка. Я лично не имею никаких особых ожиданий», — подчеркнул он.
В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов указал НСН, что украинские лидеры не смогут договориться о мире в любом случае.
«На 90% все зависит не от мнения украинского народа и даже не тех, кто его пытается представлять, а от Великобритании и ЕС, которые дают команды Зеленскому. Если бы переговоры шли между суверенными странами, такими как США и Россия, это одно, а территория бывшей Украинской ССР не является независимой. Проблема еще и в том, что британцы и некоторые другие страны не готовы ни к какому миру. Поэтому мне кажется, что решены могут быть только какие-то технические вопросы, а глобальные — нет. С чем приедут американцы, мы еще можем догадываться, но окончательно они выработают позицию после промежуточных выборов, а с чем приедут украинцы — сплошная угадайка. Терроризм, милитаризм, русофобия, неонацизм — все должно прекратится. Это станет облегчением как для местных жителей, так и для многих других европейцев», — отметил он.
Ранее Долгов объяснил НСН, почему трехсторонняя встреча пройдет именно в Абу-Даби.
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