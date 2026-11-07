В Узбекистане россиянин получил семь суток ареста за дебош в самолете
Нетрезвый россиянин устроил дебош на рейсе Куала-Лумпур – Ташкент и отказался подчиняться полиции после посадки, мужчину арестовали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.
Отмечается, что гражданин РФ в состоянии алкогольного опьянения летел рейсом авиакомпании Uzbekistan airways. Мужчина вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику в адрес пассажиров и бортпроводников и не реагировал на требования прекратить дебош. После посадки борта пассажир был агрессивен с полицейскими.
На россиянина составили протокол об административном правонарушении по статьям о мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Решением суда мужчине назначили сеь суток административного ареста.
Ранее в одном из отелей Египта россиянина задержали по обвинению в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Позднее туриста оправдали и оштрафовали на 10 тысяч египетских фунтов.
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