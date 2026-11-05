Внешнюю политику в США во многом определяет и реализует именно президент, поэтому проигрыш республиканцев на выборах в Конгресс не заставит Дональда Трампа сменить риторику в отношении Украины и переговоров, заявил НСН член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что в сокрушительном поражении республиканцев на выборах в Конгресс виновата война в Иране, и отметил желание электората изменить отношения страны с Израилем. Оппоненты Вэнса увидели в этом неубедительную заявку на выдвижение в президенты через два года. Действующий глава государства Дональд Трамп, однако, допустил, что Вэнс от выдвижения откажется. Утрата контроля над Конгрессом уже вызвала неопределённость для администрации США. Трамп, хотя и обещал блокировать все инициативы демократов, уже сказал, что надеется на конструктивную работу. Климов уверен, что это минимально повлияет на внешнюю политику.