Климов раскрыл, как «провал» Трампа на выборах повлияет на переговоры по Украине
Андрей Климов заявил НСН, что Трамп будет вынужден заниматься украинской темой, так как этот конфликт был сконструирован и реализован именно США.
Внешнюю политику в США во многом определяет и реализует именно президент, поэтому проигрыш республиканцев на выборах в Конгресс не заставит Дональда Трампа сменить риторику в отношении Украины и переговоров, заявил НСН член комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что в сокрушительном поражении республиканцев на выборах в Конгресс виновата война в Иране, и отметил желание электората изменить отношения страны с Израилем. Оппоненты Вэнса увидели в этом неубедительную заявку на выдвижение в президенты через два года. Действующий глава государства Дональд Трамп, однако, допустил, что Вэнс от выдвижения откажется. Утрата контроля над Конгрессом уже вызвала неопределённость для администрации США. Трамп, хотя и обещал блокировать все инициативы демократов, уже сказал, что надеется на конструктивную работу. Климов уверен, что это минимально повлияет на внешнюю политику.
«Я бы не назвал это провалом республиканцев, идет очередной цикл американской внутриполитической жизни. Там система устроена так, чтобы правящий класс, меняя время от времени маски, оставался у власти. Правящий класс – это внутреннее ядро американской политической системы, которое продолжает оставаться стабильным. У господина Трампа будут определенные проблемы, но на внутреннем фронте. Что касается внешней политики, ее во многом определяет и реализует именно президент страны. В этом отношении возможности Трампа, я бы не сказал, что чем-то ограничены. Зато у него есть право вето, при помощи которого он может принуждать демократов идти на компромиссы», — отметил он.
Он также подчеркнул, что вряд ли это сильно повлияет на переговорный процесс по Украине.
«Что касается российско-американских отношений, они в основе своей имеют важные особенности. Так, обе страны являются ракетно-ядерными сверхдержавами, а это более 90% ядерных боеголовок. Поэтому мы обязаны поддерживать отношения, для этого у нас есть определенные военные контакты и горячие линии связи. Если говорим про возможности и договоренности в части украинского конфликта, эти возможности остаются. Как они будут использованы, мы увидим в ближайшее время в Абу-Даби. Нам главное помнить, что Трамп это делает не по той причине, что очень любит Россию или старается «топить» за Украину. Он по многим причинам вынужден заниматься этой темой, этот конфликт был сконструирован и реализован именно США. Конечно, американцы должны участвовать в разминировании этого опасного конфликта в центре Европы. Киевский режим после того как Байден потерял власть продолжал быть под давлением демократов, но в период президентства Трампа инициативу контроля перехватили британцы, решения принимаются отчасти там», — заключил собеседник НСН.
Россия рассчитывает, что американский президент Дональд Трамп продолжит свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине и после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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