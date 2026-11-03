Осталась неделя: Названа дата переговоров между Россией, Украиной и США
Три делегации встретятся в ОАЭ, чтобы обсудить условия прекращения боевых действий и гарантии безопасности.
Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X. Встреча станет первой в трехстороннем формате после почти девятимесячного перерыва. Москва и Киев ранее согласились возобновить переговоры, однако объявленные Вашингтоном даты пока отдельно не подтвердили.
О ЧЕМ ДОГОВОРЯТСЯ
Американскую делегацию вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером возглавит Уиткофф. Он подчеркнул, что в первую очередь страны будут искать решение по гуманитарным вопросам, обеспечения безопасности после прекращения огня и деэскалации.
Спецпредставитель президента США также указал, что рассчитывает развить прогресс, который был достигнут в ходе переговоров в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге. Составы российской и украинской делегаций пока не объявлены. Кроме того, на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями ЕС, НАТО, Франции, Германии и Великобритании.
ОБЩЕНИЕ С ЕВРОПОЙ
По словам Уиткоффа, гарантии безопасности Украины, будущая архитектуру европейской безопасности и экономические возможности для содействия восстановлению украинских территорий станут основными пунктами обсуждений с европейскими делегациями.
Киев настаивает на участии ряда членов ЕС в мирном процессе. Москва выступает против их присутствия за столом трехсторонних переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков еще 28 октября заявил, что достигнутая договоренность предусматривает участие только России, Украины и США, и «никто их за стол переговоров приглашать не собирается». Спикер МИД Украины Георгий Тихий, наоборот, отмечал, что европейские партнеры действительно подключатся к мирному процессу.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высоко оценил усилия Белого дома. По его словам, мир ценит миротворческие усилия американского лидера Дональда Трампа и его команды. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что процесс согласования параметров встречи с американцами прошел ровно и «без трудностей». Ушаков назвал предстоящий раунд в Абу-Даби «решающим». При этом он реалистично отметил, что первая встреча после долгого перерыва будет носить «пристрелочный характер» и за один раз «все узлы развязать не удастся».
ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
В ночь с 2 на 3 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также по портовой инфраструктуре в Одесской области и морским судам, используемым в военных целях. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России. Украинские СМИ сообщают о поражении Ладыженской, Криворожской и Зеленодольской ТЭС, а также Харьковской ТЭЦ. Утверждается, что в Харькове отключили отопление и горячую воду, а еще в ряде регионов возникли перебои с электричеством.
Одновременно ВСУ подвергли российские регионы одной из самых массовых атак беспилотников. В Ярославской области было сбито 124 БПЛА, но инфраструктура НПЗ в городе пострадала и два сотрудника получили ранения, сообщил местный губернатор Михаил Евраев. В столичном регионе сообщалось об уничтожении 493 беспилотников, из которых 187 отражены на подлете к Москве, а остальные на дальних рубежах. Из-за этого в четырех аэропортах вводились ограничения на полеты, и было задержано 140 рейсов. Как сообщает Минобороны, в течение прошедшей ночи силами ПВО уничтожены 856 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
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