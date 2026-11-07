Россиянка Исакова выиграла спринт на этапе Кубка мира по триатлону в Гонконге
7 ноября 202608:28
Юлия Савченко
Российская триатлонистка Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира в спринте.
Турнир проходит в Гонконге, он завершится 8 ноября.
Исакова заняла первое место, за ней следуют Жанна Леэр из Люксембурга и китаянка Хуан Аньци. Еще одна представительница РФ Валентина Рясова стала четвертой.
Ранее россиянки Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина из клуба «Небесная грация» выиграли в командном зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике AEON Cup в Японии.
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