Россиянка Исакова выиграла спринт на этапе Кубка мира по триатлону в Гонконге

Российская триатлонистка Диана Исакова одержала победу на этапе Кубка мира в спринте.

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Турнир проходит в Гонконге, он завершится 8 ноября.

Исакова заняла первое место, за ней следуют Жанна Леэр из Люксембурга и китаянка Хуан Аньци. Еще одна представительница РФ Валентина Рясова стала четвертой.

Ранее россиянки Мария Борисова, София Ильтерякова и Яна Заикина из клуба «Небесная грация» выиграли в командном зачете клубного чемпионата мира по художественной гимнастике AEON Cup в Японии.

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ФОТО: РИА Новости
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