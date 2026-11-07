Лукашенко заявил, что Белоруссия следует лучшим идеям Октябрьской революции
Белоруссия продолжает следовать лучшим идеям Октябрьской революции. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает пресс-служба политика.
Глава республики поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Как отметил Лукашенко, 1917 год имеет для Белоруссии особое значение.
«Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство. Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября», - указал политик.
Ранее Александр Лукашенко призвал вернуться к советской практике, когда Белоруссия отвечала за обеспечение регионов России товарами.
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