Лукашенко заявил, что Белоруссия следует лучшим идеям Октябрьской революции

Глава республики поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Как отметил Лукашенко, 1917 год имеет для Белоруссии особое значение.

«Провозглашенное советской властью право наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство. Беларусь и сегодня продолжает следовать лучшим идеям и смыслам Великого Октября», - указал политик.

Ранее Александр Лукашенко призвал вернуться к советской практике, когда Белоруссия отвечала за обеспечение регионов России товарами.

