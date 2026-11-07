Володин: Ограничение на продажу вейпов действует в 17 регионах
Ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним ввели в 17 регионах России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам запрещать розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года, пишет «Радиоточка НСН».
Как отметил Володин, соответствующие решения приняли в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях. Кроме того, ограничения ввели в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Удмуртия и Чувашия.
«Сегодня в 39 регионах работают над соответствующими законами», - написал Володин в мессенджере «Макс».
Он подчеркнул, что ограничения необходимы для защиты здоровья россиян, в первую очередь детей.
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