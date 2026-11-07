Володин: Ограничение на продажу вейпов действует в 17 регионах

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам запрещать розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года, пишет «Радиоточка НСН».

Как отметил Володин, соответствующие решения приняли в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях. Кроме того, ограничения ввели в Забайкальском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Алтай, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Удмуртия и Чувашия.

«Сегодня в 39 регионах работают над соответствующими законами», - написал Володин в мессенджере «Макс».

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для защиты здоровья россиян, в первую очередь детей.

