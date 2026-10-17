В Киеве вспыхнули протесты с требованием отставки Кличко
Митинги начались на фоне перебоев электричества и водоснабжения в городе, а также после возобновления конфликта мэра украинской столицы и президента страны.
В Киеве проходят митинги. В этот раз протестующие хотят отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко из-за состояния энергетики города и его неготовности к отопительному сезону. Эксперты подтверждают, что к зиме украинцы столкнуться с еще большими проблемами со светом и водой.
До этого между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским возобновился давний конфликт. Кличко обвинил оппонента в коррупции и желании уничтожить местное самоуправление, а глава государства обвинил политика в том, что Киев не готов к зиме.
МИТИНГ В КИЕВЕ
В Киеве начался митинг с требованием отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Протестующие собрались под стенами городской администрации, передает украинский телеканал «Общественное». По данным источника, горожане обвиняют политика в недостаточной подготовке Киева к прохождению осенне-зимнего периода.
Кроме того, украинцы митингуют из-за нехватки бомбоубежищ, звучат и обвинения в коррупции, передает канал Baza в «Максе». По данным источника, протестующие вышли с лозунгами «Мэр или мародер?», «Кому звонить, когда мэр крадет деньги?».
Украинские СМИ пишут, что на митинг пришли несколько сотен человек, в том числе активисты, волонтеры и ветераны. На акцию также была замечена группа поддержки мэра Киева, передает агентство УНИАН.
Известно, что полиция попросила ее отойти на безопасное расстояние, чтобы не было провокаций, но люди отказались уходить. Протестующие заявили, что не против присутствия оппонентов. Сейчас собравшиеся на Крещатике скандируют: «Отставка!», - пишет ТАСС.
14 октября Виталий Кличко заявил, что украинские власти организовали лживую кампанию против городских властей Киева, чтобы обвинить их в срыве отопительного сезона. Перед этим украинское издание Hromadske писало, что мэра украинской столицы вызвали на заседание в Верховную раду на фоне обвинений в недостаточной подготовке города к зимнему периоду.
Кличко назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона в Киеве и заявил, что эту информацию распространяют ресурсы, связанные с центральными властями Украины, чтобы уничтожить местное самоуправление.
КОНФЛИКТ КЛИЧКО И ЗЕЛЕНСКОГО
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Виталием Кличко давно существует конфликт, но очередной виток противостояния произошел недавно, когда мэр Киева в интервью газете Bild заявил о коррупции в окружении главы государства.
Разногласия между Зеленским и Кличко растут на фоне неподготовленности страны к предстоящей тяжелой зиме. 14 октября мэра Киева вызвали в Верховную раду для отчета о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону после нескольких блэкаутов, произошедших в городе.
Во время выступления перед депутатами Кличко обвинил центральную власть в кампании вранья, блокировании денег на городские нужды и отсутствии сотрудничества. Он также призвал ее ответить, почему не работает противовоздушная оборона Киева и куда ушли миллиарды, выделенные на ее укрепление.
Кличко заявил, что центральные власти Украины уничтожают местное самоуправление, а города в стране не готовы к зиме из-за заморозки правительством средств, предназначенных на эти цели. Он назвал обвинения в том, что в столице провалили подготовку к отопительному сезону, шоу.
«Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?» - приводит слова политика «Страна.ua».
В свою очередь Зеленский заявлял о «почти полном невыполнении городскими властями необходимых шагов» для подготовки Киева к проблемам в энергетике. Кличко в свою очередь назвал нападки безосновательными и обвинил президента Украины в желании убрать местную автономию и сместить его с поста мэра.
При этом экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что конфликт между Кличко и Зеленским серьезнее скажется на последнем.
«Кличко боятся трогать. Гордыня загонит Зеленского туда, где он не будет помогать Киеву, ну а Киев будет обвинять Зеленского во всех грехах. Лидером противостояния становится Кличко, так как Зеленский занес уже над ним Дамоклов меч, чтобы его уничтожить и поставить туда руководителя военной администрации. Но по конституции это невозможно», - сказал он в беседе с НСН.
СИТУАЦИЯ В КИЕВЕ
В конце прошлой недели в Киеве несколько дней наблюдались значительные перебои с электроснабжением. Помимо планового, там неоднократно вводили аварийное отключение подачи электроэнергии. В городе пропадал свет, начинались перебои с водоснабжением и канализацией, не работали электротранспорт и метро.
По данным Telegram-канала Mash, одна из проблем кроется в насосных станциях, которые зависят от электричества. Без него вода перестанет поступать на верхние этажи многоэтажных домов, канализационные стоки могут переполнить систему, а подача тепла в квартиры — прекратится. Отмечается, что перебои с чистой водой также создадут дополнительные риски для медучреждений.
Известно, что на случай коммунального кризиса в Киеве подготовили примерно 1 тысячу 120 генераторов, 69 мобильных котельных и 1 тысячу 300 пунктов обогрева. Однако резервное оборудование не сможет обеспечить весь город электричеством, а генераторам потребуется постоянная заправка дизелем. Таких резервов хватит на две недели нормальной жизни. При нехватке топлива даже работающие системы начнут отключаться.
Из-за повреждения инфраструктуры на Украине снова ввели графики отключения света. В Минэнерго страны сообщили, что без электричества осталась часть жителей Киева.
Повреждения в результате ударов получили все ТЭЦ в городе, а также крупнейший энергообъект Киевской области — Трипольская ТЭС, передавало издание «Страна». По данным источника, в области были повреждены Трипольская ТЭС, а также подстанции «Киевская» и «Новокиевская» мощностью 750 киловольт (кВ) и 330 кВ соответственно.
СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
На фоне всего этого прогнозы на грядущий отопительный сезон остаются крайне пессимистичными. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей, передает «Российская газета».
«Электроэнергетическая сеть и системы централизованного отопления Украины уже находятся в худшем состоянии, чем по окончании предыдущих зим, а нынешняя зима еще даже не началась», - написал журналист Bloomberg Марк Чемпион.
Минувший отопительный сезон уже сопровождался массовыми проблемами с электро- и теплоснабжением в большинстве регионов Украины. Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры украинцам приходилось подолгу сидеть без света, а теплосети работали с перебоями.
До этого украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук говорил, что крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%.
«Крайний срок — 1 ноября. Оборудование, которое будут устанавливать в рамках оперативного ремонта с более низкими показателями фактического коэффициента полезного действия», - объяснил он в интервью агентству УНИАН.
Специалист рассказал, что в связи с тем, что эти ТЭЦ будут вырабатывать меньше тепла зимой, в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений, передает РИА Новости. По словам Корольчука, с отоплением у горожан будут проблемы.
В свою очередь украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказал, что графиков отключения света в Киеве станет больше этой зимой в связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии.
«На зиму дефицит… увеличится. Утром это будет два-три часа по четыре очереди отключений, вечером… это будет до шести очередей отключений», - сказал он в эфире телеканала «Киев-24».
Ранее Виталий Кличко заявил о переходе Киева в «режим выживания», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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