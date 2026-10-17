В Киеве вспыхнули протесты с требованием отставки Кличко

До этого между мэром Киева и президентом Украины Владимиром Зеленским возобновился давний конфликт. Кличко обвинил оппонента в коррупции и желании уничтожить местное самоуправление, а глава государства обвинил политика в том, что Киев не готов к зиме.

МИТИНГ В КИЕВЕ

В Киеве начался митинг с требованием отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Протестующие собрались под стенами городской администрации, передает украинский телеканал «Общественное». По данным источника, горожане обвиняют политика в недостаточной подготовке Киева к прохождению осенне-зимнего периода.

Кроме того, украинцы митингуют из-за нехватки бомбоубежищ, звучат и обвинения в коррупции, передает канал Baza в «Максе». По данным источника, протестующие вышли с лозунгами «Мэр или мародер?», «Кому звонить, когда мэр крадет деньги?».